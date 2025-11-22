El Cisneros, obligado a sumar contra el colista Tarragona

Después de haber cosechado la primera victoria de la temporada el pasado fin de semana en la visita al Unicaja Almería (1-3), el Cisneros La Laguna busca ahora darle una alegría a sus aficionados en el juan Ríos Tejera. En la quinta jornada de la Superliga Masculina 25/26, el cuadro tinerfeño recibe esta tarde, a las 17:00, al Instercap Asisa Tarragona SPSP en un duelo clave para terminar de remontar el vuelo clasificatorio.

Los cisneristas son los séptimos clasificados con cuatro puntos, los tres logrados en el Moisés Ruiz y el que sumaron ante Conqueridor Valencia en el Ríos Tejera (2-3). Siendo el de este 22 de noviembre su segundo partido en casa del curso, los insulares esperan encadenar dos triunfos de manera consecutiva y el primero como local; tambiñen en base a que el siguiente adversario de los de Valle Tabares será el potente Grupo Herce Soria.

No será fácil, pues enfrente tendrán los isleños a un rival que, pese a su condición de colista, posee una plantilla de mucho nivel. El Instercap Asisa Tarragona SPSP todavía no ha estrenado su casillero de puntos (con un cómputo global de tres sets a favor y 12 en contra) y viene de caer 1-3 frente al Bus Leader San Roque. En sus dos desplazamientos el conjunto catalán perdió contra Pamesa Teruel VB y UC3M Voleibol Leganés, en ambos casos por 3-1.

Miguel Rivera destaca la motivación de los suyos, pero a la vez no se fía de la situación clasificatoria de su rival. «Afrontamos el partido con ganas de sumar los tres puntos y darle continuidad a la última victoria en Almería», señala el preparador madrileño, que espera la mejor versión del conjunto tarraconense. «Es un rival duro que vendrá a ponernos las cosas difíciles», comenta de su adversario de esta tarde.