Tiempo de regatas en la playa de Las Teresitas

Llega la cuarta edición de la Regata Internacional Las Teresitas, cita para la clase Optimist que se celebrará entre la jornada de hoy y la el domingo en la playa capitalina.

Participarán unos cien regatistas de distintos clubes de Tenerife y de otras islas de Canarias, ademas de algunos llegados de la Península y del extranjero. Muchos de ellos no solo tomarán parte en esta cita, sino que formaron parte del clinic celebrado en Las Teresitas esta semana. De hecho, la regata se ha planteado para muchos de los regatistas como una continuación de esa preparación previa.

Se programaron nueve regatas, de las cuales se deben completar al menos dos para que la prueba sea válida. A partir de la cuarta manga completada, los participantes podrán desechar su peor resultado.

Se premiará a los tres primeros, masculino y femenino, de las categorías sub 11, sub 13 y sub 16.

El campo de regatas se establecerá, dependiendo de las condiciones meteorológicas, en la costa de Santa Cruz o Anaga. El parte marca vientos medios de componente norte, es decir, los habituales de la zona, donde es conocida la influencia de los barrancos de Anaga.

La organización ha programado una serie de actividades en la playa, como talleres, charlas y cursos de vela. Para ello ha sido indispensable contar con voluntarios provenientes del IES Garoé de El Hierro y del IES El Médano, alumnos a su vez del título de Técnico Deportivo de Grado Medio nivel 1 y 2 que se imparte en los mencionados centros educativos.

La sala de prensa del pabellón Santiago Martín acogió ayer presentación, con la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián; el consejero delegado de Ideco, Manuel Gómez; y el presidente de la Federación Insular de Vela, Javier Jiménez, entre otras autoridades. n