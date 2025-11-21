El Hierro, escenario del primer vuelo en wingsuit sin motor

El Hierro se ha convertido en un lugar referente para la práctica del deporte aéreo tras ser el escenario de un récord mundial: la ascensión de 67 metros del piloto austriaco Peter Salzmann en la modalidad de wingsuit foil, logrando así en el primer vuelo en el mundo capaz de ganar altura sin motor gracias a las condiciones naturales que se prestan en la Isla. El aeronauta obtuvo este hito junto a su equipo de más de treinta personas de Red Bull y Red Bull Advance Technologies .

Tras meses estudiando diferentes localizaciones, la marca contaba con dos destinos finales: Hawaii y El Hierro, islas elegidas debido a sus elevados terrenos y la presencia de corrientes ascendentes estables, imprescindibles para realizar esta maniobra. Finalmente, la Isla del meridiano fue seleccionada por los grandes desniveles que presenta y la presencia de los vientos alisios.

¿En qué consiste?

El wingsuit foil es una modalidad avanzada de vuelo humano que combina el uso de un traje de alas (wingsuit) con una tabla ligera, que permite al piloto desplazarse y ganar altura aprovechando las corrientes de aire sin necesidad de motor. Se trata de una disciplina extremadamente técnica y de alto riesgo, siendo importante practicarla en condiciones muy controladas y con una orografía específica, lo que convierte a El Hierro en un punto de referencia mundial dentro de este deporte aéreo. n