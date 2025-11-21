El derbi más 'outsider' de todos: duelo entre canarios en lo más alto del hockey español

El derbi más outisder de todos. Seguramente el menos mediático y, a la vez, el de mayor privilegio deportivo. Los dos mejores equipos de España se miden este sábado (19:00) en el Pabellón Municipal de Arona. Será en el recinto sureño en donde el Arona Tenerife Guanches, segundo en la clasificación de la Liga Élite de hockey en línea, la máxima categoría nacional, reciba al Molina Sport grancanario, líder e invicto.

La emocionante cita, enmarcada en la octava jornada del calendario, supone para los tinerfeños la oportunidad de medir fuerzas con el oponente que ha dominado el hockey nacional en los últimos tiempos. Un Molina hace hasta no mucho parecía estar en otra dimensión y al que pretenden humanizar este fin de semana los Guanches. El equipo amarillo lo ha ganado todo hasta ahora: siete de siete en victorias, 65 goles a favor (22 de ellos del estadounidense Kevin Mooney) y 31 en contra.

Los Guanches, tras los pasos del líder

El equipo aronero, con Asier Gayoso a los mandos, suma 17 puntos (cuatro menos que los 21 del Molina) conquistados merced a cinco victorias, un empate (resuelto después con triunfo en penaltis para rascar una unidad en forma de bonus) y un solo traspiés. 44 dianas a favor y solo 24 en contra hacen del Tenerife Guanches el equipo menos goleado de la Liga Élite y el segundo más anotador.

Primeros en la tabla de los mortales, la incógnita que surge es clara. ¿Cuánto de lejos, o de cerca, está el Arona del Molina Sport? El cuadro grancanario apaleó en la última jornada al Cent Patins, tercero, por 11-3. El equipo catalán, precisamente, ha sido el único capaz de ganar hasta ahora al propio Tenerife Guanches. Fue en la tercera jornada con un resultado de 7-0.

En una semana en la que se palpa la «emoción» por jugar un partido «especial», Asier Gayoso, jugador-entrenador del equipo blanquiazul, apunta que la motivación es grande por jugar frente al líder y «favorito a ganarlo todo, como viene haciendo en los últimos años». No obstante, esta temporada es en la que, a priori, los tinerfeños tienen «más posibilidades de competir». «Eso hace que esta semana sea emocionante y que se esté trabajando con muchas ganas en los entrenamientos», apunta Gayoso.

Asier Gayoso, jugador-entrenador del Arona Tenerife Guanches. / El Día

Una rivalidad entre hermanos

La rivalidad, eso sí, será sana. Aunque los dos quieren ganar y la competencia será más alta que nunca antes, cuando los esta semana visitantes ganaban siempre «relativamente fácil», hay incluso «amistad» entre plantillas porque el espacio del hockey nacional es «un mundo muy pequeño» en el que todos se conocen. «Digamos que somos equipos casi hermanos aunque, claro, como a cualquier hermano, siempre le quieres ganar», cuenta con una sonrisa el navarro.

El estado de ánimo es óptimo. El buen «muy buen trabajo» que se hizo en verano se está traduciendo en buenos resultados y el salto del club ha sido enorme. De pelear por la permanencia (muy sufrida el pasado curso), a colocarse entre los mejores. «La renovación fue importante. Han llegado cinco fichajes de un nivel extraordinario. Son internacionales con sus respectivos países, como República Checa, Eslovaquia o España. La apuesta ha sido grande desde el punto de vista económico y la plantilla es de un alto nivel».

Una cuestión de tiempo

La materia prima, ojo, no siempre garantiza el éxito. «Lo digo cada vez que puedo, tener una gran plantilla no es sinónimo de tener un gran equipo. Nosotros todavía no hemos alcanzado nuestro máximo potencial, pero está claro que tener buenos jugadores ayuda mucho y esa es la gran diferencia con respecto a la última temporada. El año pasado, el buen resultado era conseguir la salvación. Este año, el buen resultado es entrar en playoff. La presión de optar por títulos, está ahí, pero es mucho más que llevadera que la de luchar por no descender», manifiesta Gayoso.

En la inevitable comparación con el Molina Sport, el navarro explica convencido que la diferencia entre plantillas es pequeña. Incluso, diría sin temor a equivocarse, que la de los Guanches «es mejor». La diferencia es que un proyecto está ya consolidado y el otro en proceso de crecimiento. «El grueso de su plantilla lleva trabajando juntos tres o cuatro años. Es el mismo grupo que ha conseguido títulos y ahí es donde reside su calidad, en el conjunto. Nosotros todavía no hemos alcanzado nuestra mejor versión y ellos sí. Son el mejor equipo de largo. Esperemos ir recortando esa distancia empezando por este fin de semana. Pero de cara al sábado, yo les cedo el papel de favoritos».

Petr Skoloud. / El Día

Petr Skoloud, el jugador a seguir en los blanquiazules

En la lanza de un colectivo bien amado en verano y dirigido con maestría por Asier Gayoso, el Arona Tenerife Guanches, destaca el ariete Petr Skoloud. El checo es el segundo máximo goleador de la Liga Élite con 16 aciertos y ha repartido, de paso, seis asistencias.

«Petr es probablemente, nuestra mayor arma ofensiva junto con Marek Loskot, que también es checo. Ambos vienen de jugar varios años juntos en Francia y eso también se nota. Cuando formamos la plantilla lo tuvimos en cuenta, tener una pareja que viene jugando años anteriores nos ayuda. Están los dos a un nivel muy alto, se les trajo para ayudar en la parte de arriba y están aportando muchísimos goles, muchas asistencias y haciendo un trabajo muy grande también en defensa que para mí como entrenador, y para el equipo es muy importante», celebra Gayoso.

En el otro lado de la pista destacan Raúl Aymerich y Pedro Feliú. Los dos porteros de Arona están entre los cuatro mejores de la competición en el apartado estadístico y Aymerich, concretamente, es el número uno. «Nuestros porteros están cuajando actuaciones espléndidas, sobre todo Raúl, que ahora mismo es el mejor de España en su puesto. Está haciendo una muy buena temporada y nos está ayudando a estar donde estamos ahora mismo en la segunda plaza», expone el entrenador.