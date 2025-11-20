Al Tenerife Libby’s se le escapa el derbi en el ‘tie’

El Tenerife Libby’s La Laguna cayó este miércoles (3-2) ante el CV Sayre Centro C. La Ballena en la jornada intersemanal de la Liga Iberdrola. El Polideportivo Municipal El Batán fue escenario de un derbi canario vibrante, marcado por el buen nivel y la constante igualdad. El conjunto lagunero se queda décimo sobre 12 equipos.

Los primeros instantes del derbi canario estuvieron marcados por la contundencia blanquiazul, con un juego firme desde el inicio. Yeisy Soto abrió brecha con un potente remate por el centro y un saque directo (5-8), una ventaja que el equipo de Guillermo Orduna sostuvo durante varios puntos gracias también a los aciertos de Rozalia Hnatyszn. Sin embargo, el Sayre reaccionó con un parcial de 6-0 que igualó la contienda (15-15). Con el paso de los minutos, las tinerfeñas terminaron cediendo ante la presión local, y, tras un blockout de Stockmann, el set cayó para las grancanarias (25-22).

El segundo periodo comenzó con un guion similar al del inicio del encuentro, con un Libby’s superior en ataque y recepción (4-7). Aunque el derbi no tardó en igualarse de vuelta y, a mediados del set, el choque se convirtió en un intercambio constante de puntos entre ambos equipos (13-14). Aun así, las pupilas de Orduna lograron enlazar varias acciones ofensivas de calidad y abrieron una diferencia de cinco puntos (15-20), encaminando el set a su favor. Con un juego más sólido y una evidente superioridad en la pista, el conjunto visitante logró igualar el global (21-25).

En la tercera manga el partido alcanzó uno de sus mejores momentos, con un gran ambiente y acciones de gran nivel que mantuvieron el set muy igualado al comienzo (6-6). Impulsadas por su afición, las jugadoras de Matía Montalbán encadenaron una racha positiva que les permitió tomar ventaja (10-7). Las visitsntes no dejaron de luchar, pero la solidez local terminó imponiéndose para cerrar el set (25-19) y colocar el 2-1

En el cuarto set, en una Liga marcada por la igualdad, todavía no había nada decidido. El Libby’s tomó la iniciativa gracias a varios puntos Emily Zinger, que se erigió como protagonista en los primeros compases. Con buena inercia y un sólido trabajo colectivo, la escuadra tinerfeña fue ampliando su ventaja hasta situarse 15-20. Las blanquiazules cerraron la manga por 20-25 y forzaron el quinto set.

Lo del tie-break fue una auténtica batalla por el triunfo. Las de Orduna comenzaron mejor (3-5), pero, fiel a la tónica del partido, el protagonismo fue de lado a lado (10-10). En un final agónico en el que unas y otras repartían ventajas que acababan desperdiciando, fue el Sayre el que encontró el premio con el 23-21. n