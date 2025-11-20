La Spartan Race vuelve a Tenerife el fin de semana

Tenerife vuelve a situarse en el centro del deporte internacional con la llegada de Spartan Race Tenerife 2025, la última cita del calendario europeo y el gran cierre de las Spain National Series. Puerto de la Cruz se prepara para recibir a miles de espartanos de todo el mundo en un fin de semana que promete intensidad, emoción y un espectáculo deportivo inigualable.

Tras el éxito de DEKA Tenerife 2025, celebrado el pasado 15 y 16 de noviembre en Los Realejos, donde participaron cerca de 2.000 atletas, el 75% procedentes de fuera de la Isla y un 17,6% de países internacionales representando 22 nacionalidades, el espíritu Spartan vuelve a encenderse en Tenerife con su evento estrella: las carreras OCR más prestigiosas.

Con más de 220 eventos internacionales y una participación de más de 1,5 millones de corredores anuales, Spartan Race es conocida por su naturaleza competitiva y profesional en el mundo de las carreras de obstáculos, pero también está dirigida a atletas de todos los niveles y capacidades.

Spartan Race Tenerife 2025 ofrecerá sus tres icónicas distancias: Sprint, 5 km y 20 obstáculos –sábado y domingo–; Super, 10 km y 25 obstáculos –domingo–; y Beast, 21 km y 30 obstáculos –sábado–. A ellas se suma la Kids Race, destinada a niños y niñas de 4 a 14 años –sábado–, consolidando el evento como una experiencia deportiva para toda la familia. Aunque Spartan es conocida por su exigencia, cada participante puede afrontar el reto a su ritmo y compartir la experiencia en equipo, uno de los elementos más valorados por los corredores.

Las cifras y los favoritos

Spartan Race de Tenerife pondrá a prueba a más de 2.000 espartanos en un circuito espectacular que combina ciudad, playa y naturaleza, ofreciendo vistas únicas al Teide, atravesando cultivos de plataneras y la característica arena volcánica. La prueba confirma su enorme atractivo internacional: solo el 13,6% de los participantes son de Tenerife, mientras que el 45,8% son extranjeros (destacando Italia, Alemania, Austria y Francia entre 36 nacionalidades) y el 40,6% provienen del resto de España. Aunque la carrera tiene una fuerte presencia masculina, la participación femenina continúa creciendo, estimándose para esta edición en el 27,72% del total.

Tenerife será el escenario decisivo de las Spain National Series 2025, tras pasar por Mallorca, Madrid, Andorra y Barcelona. Para optar a la clasificación general, los atletas deben competir en al menos tres pruebas, incluida la fina.

La batalla por el título promete máxima emoción. En la categoría masculina, Albert Soley y Pau Nacenta llegan muy igualados. En la femenina, el duelo entre Jessica Velasco y Petra Arvela decidirá quién se corona como la atleta más fuerte y constante del año.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, afirmó que «es un orgullo para la Isla acoger la última cita del calendario europeo, un evento que reúne a atletas de casi 40 nacionalidades y que confirma nuestra capacidad para organizar competiciones de primer nivel». n