Arona proclamará a los campeones de España de surf en una nueva edición del Spring Surfest Las Américas Pro

Tenerife se convertirá, un año más, en el epicentro del surf europeo con una nueva edición del Spring Surfest Las Américas Pro. Del 22 de noviembre al 8 de diciembre, el festival recibirá a los mejores surfistas del continente en un evento transversal que une deporte, cultura, activismo social y protección medioambiental a través de varias actividades durante 17 días.

Del 24 al 27 de noviembre se disputará el Campeonato de España de Surf, de manera simultánea con la Liga Surfing.es Pro masculina y la Liga Pro Iberdrola femenina. Los mejores riders nacionales se verán las caras en la Spanish Left con el título nacional en juego, a la par que pelerán por el triunfo penúltima prueba del calendario de las ligas nacionales de surf. Cabe recordar que, en este renovado sistema de competición, únicamente participan los 24 mejores surfistas del ranking nacional en cada categoría, aquellos que pertenecen a la primera división del surfing español.

Las jóvenes promesas del surf nacional serán los siguientes en entrar en acción. Del 28 al 30 de noviembre, Arona acogerá el Campeonato Autonómico Junior Las Américas Surf Pro, organizado por la Federación Canaria de Surf, y que será la última parada de la temporada, coronando a los campeones autonómicos en categoría sub16 y sub18. Como novedad, esta edición se disputará en la izquierda de El Centro, y no en la Spanish Left, como venía siendo habitual.

Diciembre arrancará con la cuarta edición de Las Américas Pro Euromaster Open of Surfing. Del 1 al 4 de diciembre, los mejores riders de más de 40 años del panorama europeo competirán en la izquierda de Las Palmeras por el título de campeón de Europa de la categoría. Además, de manera simultánea, el español y la española mejor clasificados se proclamarán campeones de España Máster.

Los más pequeños serán, del 4 al 8 de diciembre, el inmejorable fin de fiesta a 17 días de acción. Tras disputar su edición más internacional en 2024, el Eurokids recibirá a los mejores talentos del surf nacional y europeo en categoría sub10, sub12 y sub14, donde se proclamará al Campeón de Europa de la categoría. La categoría sub10 se disputará en la izquierda de El Centro, a excepción de las finales, que podrán celebrarse en Las Palmeras.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, durante la presentación del evento, ha mostrado su satisfacción porque “Las Américas Pro vuelve a situar a Arona en el mapa internacional del deporte y el turismo. Hablamos de un evento que trasciende la competición y que impulsa la economía local, dinamiza Playa de Las Américas y refuerza nuestro compromiso con un modelo de municipio sostenible, activo y abierto al mundo”

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destacó que “para Tenerife, acoger una prueba del nivel del Spring Surfest Las Américas Pro es una valiosa oportunidad para impulsar la actividad económica, fortalecer la imagen de nuestro destino y promover un modelo de turismo asociado al deporte, la sostenibilidad y el bienestar, valores que comparte la cadena hotelera Spring con su apuesta decidida como patrocinador oficial de este importante evento ".

Miguel Villarroya, director de Spring Hotels, valoró que “para nosotros, ser patrocinador principal del Spring Surfest Las Américas Pro es, ante todo, una afirmación de nuestra identidad y de nuestros valores. Reafirmamos nuestro compromiso con una visión de Canarias que va más allá del sol y playa, impulsando una actividad que une surf, cultura, música y, de forma crucial, conciencia social y medioambiental. Estratégicamente, este evento es parte de nuestra propuesta para consolidarnos en el nicho del turismo deportivo y activo”.

Este sábado, 22 de noviembre, arranca el Spring Surfest Las Américas Pro con una fiesta de inauguración de la mano de la marca Corona, patrocinadora del evento por quinto año consecutivo, bajo el sello de sus “Corona Sunsets” (18:00 horas). Dentro del programa se incluyen las actuaciones en directo del grupo realejero Agua del Chorro y de los DJ’s Jia Miles y Rayconen.