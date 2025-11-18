El tinerfeño Cristo Reyes, único español en el Mundial de dardos de Londres

El único representante español en el Mundial de dardos de punta de acero –Paddy Power World Darts– que se celebrará el mes que viene en el Alexandra Palace de Londres, será tinerfeño. Se llama Cristo Reyes. Este lagunero logró su pase al ganar, el pasado fin de semana en Segovia, el Mediterranean Qualifier de la Professional Darts Corporation (PDC), o lo que es lo mismo, un torneo abierto, previo pago de 100 euros, que ofrecía como premio el acceso a la competición principal. «Es lo máximo», asegura un dardero que ya sabe lo que es moverse a ese nivel.

De hecho, el de 2025 será su séptimo Mundial. "Llegué a jugar seis seguidos, pero tuve que parar durante la pandemia del Covid por unos problemas de salud que tuvimos en casa y perdí mi tarjeta profesional", cuenta Cristo, que llegó a dedicarse en exclusiva a la práctica de este deporte y que tiene la intención de volver a hacerlo. Es más, es un objetivo que está al alcance de su mano. Si se cumplen sus planes, recuperará ese estatus en enero. "Lo voy a intentar", adelanta. "El sábado pasado se jugaron dos competiciones, aparte de la de clasificación para el Mundial. Con la otra conseguí la inscripción para un torneo que tendrá lugar en Alemania para obtener la tarjeta profesional", apunta Reyes, que durante la etapa de cinco años en la que estuvo separarado de la élite, no dejó de entrenar ni de jugar. "Nunca paré de practicar ni de competir, pero lo hice sin salir de Tenerife; y cuando eres profesional y estás un par de años inactivo, pierdes la tarjeta y tienes que volver a empezar de cero". Es lo que ha hecho, y con un resultado inmejorable, su triunfo en la final de Segovia ante Ricardo Pérez.

Un nivel "demasiado alto"

Aunque ese éxito no equivale a un campeonato nacional como tal, con un título oficial, es casi lo mismo, porque "participaron los mejores". Dicho de otra manera, se trata de la "mayor prueba que hay en el ámbito nacional, la que permite acceder al Mundial de la Professional Darts Corporation, que es, en suma, la meta de todo dardero". Cristo volverá al Alexandra Palace convencido de que "el nivel será alto, demasiado alto", pero también entusiasmado por saber que será el único representante de España. "Ya sé lo que es estar ahí, parto desde esa base, no me va a coger nada por sorpresa, ni siquiera el lugar, porque siempre es el mismo", advierte Reyes, que estableció su techo en un Mundial justo en su debut. "Quedé entre los puestos noveno y decimosexto".

En sus tiempos, durante sus seis años como profesional, recibió ingresos por medio de los premios en metálico de los torneos y también de los patrocinadores. "Pero los contratos se fueron cumpliendo y han dejado de apoyar", indica Cristo, que incluso tuvo un agente que se encargaba de todas las gestiones. "Íbamos a porcentajes, él pagaba los vuelos y las estancias", explica. Ahora tiene que hacer frente por su cuenta a todos los gastos. Pero confía en recuperar pronto las ventajas que disfrutó hace no tantos años.

De esa época conserva los dardos personalizados que le fabricó la firma alemana Bull’s, que también fue uno de sus sponsor. "Están hechos de tungsteno y se podían comprar por unos 60 euros".

Los comienzos

Y también le queda el recuerdo de sus constantes viajes "por toda Europa" para lanzar a la diana con una competencia enorme. Algo que no imaginó cuando empezó en este deporte con solo 10 años, animado por su padre, que ya era aficionado. "Cuando eres un niño, aprendes más fácil", reconoce Cristo al describir su proceso natural de acercamiento a los dardos. Así, de repente, sin esperarlo, se vio disputando un torneo nacional, allá por 2014. Desde entonces, su carrera ha sido ascendente, con la pausa obligada por el Covid; una trayectoria que está retomando con la idea de recuperar terreno.

Porque la mecánica de tiro no se pierde. "Es cuestión de práctica, como pasa en cualquier deporte, y de mejorar poco a poco. No hay más. Es como un atleta que corre los 100 metros mil veces para poder alcanzar una marca determinada", pone como ejemplo sin pasar por alto otro factor esencial:la concentración. "Siempre lanzas igual, es algo que se vuelve mecánico. Y ahí, la cabeza influye mucho. Tienes que enfocarte en lo que estás haciendo en cada momento", repasa al exponer las claves de una modalidad que no tiene fecha de caducidad. "No hay una edad límite: en el circuito profesional hay gente de más de 60 años".

Vivir de los dardos

Se trata de una ventaja que detecta también en su entorno. Reyes conoce a la perfección los perfiles que sostienen esta modalidad deportiva en Tenerife. Aunque la más extendida es la de dardos de punta de plástico y con máquinas, también se celebran torneos de dardos de acero, los más clásicos, sobre todo en la zona Sur. En realidad, Cristo lleva unos años dedicándose a organizar competiciones. «Tengo una empresa y junto a un compañero organizamos ligas de clubes, por parejas, individuales... Todo, dentro de Canarias».

Ahora, a esa vida empresarial añade el aliciente de poder regresar a Londres para poner a prueba su pericia con los mejores jugadores. La cita, que comenzará el 11 de diciembre y se cerrará el 3 de enero, tendrá su seguimiento. "En Inglaterra lo suele televisar Sky Sports, y si hay algún español, normalmente lo ofrece DAZN, pero luego hay opciones en internet, también en la web de la PDC", detalla Cristo, un tinerfeño que vuelve a estar en el centro de la diana.