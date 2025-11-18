Una Copa de homenaje para el histórico Quico Cabrera

La Copa de SM la Reina Iberdrola de voleibol regresa a Tenerife después de ocho años desde la última ocasión en que el torneo del KO se disputara en la Isla. Del 22 al 25 de enero de 2026, los ocho mejores conjuntos de la primera vuelta de la Liga Iberdrola buscarán suceder en el palmarés al Avarca de Menorca. La cita de calado nacional fue presentada ayer en el salón Noble del Cabildo de Tenerife en un acto en el que estuvieron presentes la consejera de Deportes de la Corporación insular, Yolanda Moliné; el presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual; el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez; la concejala de Deportes de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián; y dirigentes de los clubes más importantes de la Isla, así como una representación de la plantilla del Tenerife Libby’s La Laguna.

La Copa de la Reina Iberdrola regresa a Tenerife después de la edición de 2018, un momento que puso fin a dos décadas de ausencia del torneo del KO en la isla tinerfeña. La 51ª edición de la Copa de SM la Reina Iberdrola mantendrá el formato de competición con ocho equipos participantes que conocerán su hoja de ruta hacia el título con el sorteo del cuadro de emparejamientos.

El evento, organizado por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), cuenta con el apoyo de Iberdrola, Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además de la colaboración de la Federación Canaria de Voleibol.

La llegada del torneo a Tenerife refuerza el compromiso institucional con el desarrollo del deporte y consolida a Tenerife, una de las islas más vinculadas con el vóley femenino español, como una sede de referencia para acoger grandes competiciones nacionales e internacionales. Asimismo, el recinto rinde homenaje a la figura clave de Quico Cabrera, presidente del Club Voleibol Tenerife, que fuera dominador del voleibol español a lo largo de casi dos décadas.

Yolanda Moliné puso el acento en el hecho de que la Copa de SM la Reina se dispute en el pabellón Quico Cabrera y se honre «la figura de un presidente tan legendario para el Club Voleibol Marichal y para este deporte». Por último, Moliné invitó a todos los tinerfeños y tinerfeñas a «asistir a un evento en el que Tenerife será el epicentro del voleibol nacional». «Desde nuestra Corporación seguiremos apoyando e impulsando la celebración de torneos tan relevantes como este», añadió la consejera.

El presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, manifestó que se trata de «una gran suerte» traer el torneo a la Isla, «digna de aplauso y agradecimiento por la sinergia que hay entre clubes e instituciones». Asimismo, Pascual quiso agradecer a la Federación Canaria y a los equipos tinerfeños «la implicación y unión, ya que venir a Tenerife siempre es venir a casa con una Copa, que se espera que sea la mejor de los últimos años».

Por su parte, el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez, subrayó la importancia que va a tener la competición copera «para todas las niñas de la cantera que desean ver a sus ídolos, al igual que para Canarias, que una vez más se coloca como referente en el mapa gracias al deporte». En este sentido, Pérez mostró su confianza total para que «del 22 al 25 de enero haya cuatro conjuntos canarios clasificados dentro de los ocho participantes». En la Liga Iberdrola hay un equipo tinerfeño, el Libby’s La Laguna, y tres grancanarios.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Alicia Cebrián, afirmó que para la capital «es un orgullo» acoger la Copa de la Reina de voleibol en el Pabellón Quico Cabrera. «Este tipo de eventos refuerzan nuestro compromiso con el deporte femenino y nos consolidan como una ciudad capaz de albergar competiciones de primer nivel. Invitamos a la ciudadanía a disfrutar de un torneo que traerá a los mejores equipos del país y que, sin duda, llenará el pabellón de emoción y un gran ambiente deportivo», manifestó.

El Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife será el escenario del mejor voleibol nacional, a lo largo de cuatro días que convertirán a la Isla en el epicentro del voleibol femenino nacional, reuniendo a los ocho mejores equipos de la máxima competición nacional.

Venta de entradas

Las entradas y abonos para disfrutar del espectáculo están disponibles desde el pasado 5 de noviembre en la web oficialde la Federación Española de Voleibol. Se ofrecen cuatro categorías de precios, con abonos entre 40 y 180 euros, y entradas diarias entre 4 y 65 euros, además de descuentos del 50% para menores de 18 años. Como promoción de lanzamiento, hasta el 1 de diciembre se aplicará un 25% de descuento utilizando el código «ESVOLEY» durante el proceso de compra. n