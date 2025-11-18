La nueva era del baloncesto español comienza en Tenerife

«Una nueva era en el baloncesto español» comenzó este martes en Tenerife. Con esas mismas palabras, Elisa Aguilar, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, cerró su intervención en la presentación del único partido que España disputará como local en la ventana de selecciones que se abre a finales de este mes de noviembre. Será entonces cuando, tras haber visitado a Dinamarca en Farum el jueves 27, España reciba a Georgia en el Santiago Martín de La Laguna el domingo día 30 a partir de las 18:45.

La cita ante el combinado georgiano será la primera en casa para el nuevo seleccionador nacional, Chus Mateo, que acaba de recoger el testigo del técnico más laureado de la historia de La Familia, Sergio Scariolo. El regreso de España a Tenerife (la última vez fue en febrero de 2019 con una victoria ante Turquía que selló la clasificación para el Mundial de China de ese verano) en un escenario con nuevo técnico es un acontecimiento importante. Tanto, que la cita fue presentada por todo lo alto en el mediodía de este martes en una de las salas del Recinto Ferial de Tenerife. No faltó nadie. Ni Aguilar, ni el propio Chus Mateo, ni el vicepresidente del Cabildo Insular, Lope Afonso, ni multitud de autoridades públicas y representantes del baloncesto insular y regional. Entre ellos, la consejera de Deportes y exjugadora profesional de baloncesto, Yolanda Moliné, el presidente de La Laguna Tenerife, Aniano Cabrera, el consejero delegado de Ideco y exvicepresidente de la Federación Española, Manolo Gómez, o el vicepresidente de la Federación Canaria, Luciano Garabote.

Un día de primeras veces

En un espacio repleto de caras conocidas, multitud de medios de comunicación y una numerosa comitiva de la Federación llegada desde la España peninsular, Aguilar tomó la palabra en primer lugar. En un discurso en el que combinó con perspicacia la seriedad de la que precisa su cargo con una agradable naturalidad, la dirigente comenzó apuntando que se trataba de una jornada que sería recordada «por mucho tiempo». «Este es uno de esos días en los que se abre el capítulo de las primeras veces». Uno en el que Mateo daría su primera lista del «equipo de todos».

La presidenta se refirió al partido ante Georgia como «un espectáculo a la altura del sitio» donde se va a celebrar el duelo, el Santiago Martín. «Un lugar en el que están acostumbrados al baloncesto del más alto nivel. Al volver a Tenerife sucede algo mágico. Este es un lugar que sentimos como nuestro hogar. Aunque haya pasado mucho tiempo, parece que nos habíamos visto por última vez ayer», manifestó cariñosamente. También con afecto se dirigió a Lope Afonso y a Manolo Gómez: «Lo importante de las instituciones son quienes las lideran. Ellos son los que han hecho posible que estemos así».

Aguilar, que trató de ser breve –su discurso no alcanzó los cinco minutos–, se despidió apuntando que «lo importante» era la lista de Chus Mateo. «Soy una privilegiada porque ya la conozco», bromeó con una sonrisa. «Les puedo decir que estamos en las mejores manos. La tradición de éxitos de nuestra camiseta pesa mucho, pero no tengo ninguna duda de la capacidad de liderazgo de Chus», afirmó convencida.

Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto. / Andrés Gutiérrez

Tenerife se reivindica

Afonso, que había acogido con una sonrisa los halagos de Aguilar, tomó entonces el relevo. «Tenerife se vuelve a reivindicar como Isla de baloncesto», arrancó afirmando. «Nos vienen a la mente recuerdos como los partidos de 2018 y 2019, que fueron la antesala del Mundial que se acabó ganando en China. Ojalá Tenerife vuelve a ser talismán. En estos momentos, el deporte es una industria, pero también un escaparate para los valores que representa La Familia», expuso el vicepresidente insular.

El que fuera alcalde de Puerto de la Cruz calificó como «un acierto» haber podido sumar a la Isla «al camino de la selección masculina absoluta». «Estamos ante una gran oportunidad. Un partido con grandes alicientes que va a ser ampliamente correspondido por la afición tinerfeña», aseguró antes de desear suerte a Mateo. «Ojalá su trayectoria sea tan amplia y fructífera como la de su antecesor. Sabemos que no será sencillo, pero ojalá que sea así».

Las claves de Mateo

Sonriente, convencido y responsabilizado. Chus Mateo tomó la palabra para lanzar sus primeros mensajes como líder del equipo nacional. Su mensaje de salida fue de esperanza. Hace falta recuperarla después del batacazo del último Eurobasket. «Me quedo con el contacto que he tenido con todos los jugadores. He encontrado a toda la gente con un compromiso extraordinario. Les he transmitido mi ilusión a los jugadores y ellos me han transmitido la suya», expuso el madrileño.

Cuestionado por sus primeros pasos como seleccionador, el técnico apeló una charla que mantuvo hace poco con el mítico Svetislav Pesic. «No tenemos muchos días de entrenamiento y tenemos que ir rápido al grano e intentar conocernos cuanto antes. Hace como un mes, cuando se estaba celebrando el Hall of Fame de la Federación Española, Pesic se me acercó y me dio un consejo: 'Chus, no entrenes mucho. Tú trata de tener mucha atmosféra [con fuerza en la e]'. Y eso es lo que quiero, tener un grupo muy cohesionado. Quiero que los jugadores sientan el mismo orgullo que siento yo al defender a su país».

No será "el equipo de Chus"

De hecho, y en materia estrictamente deportiva, el ex del Real Madrid advirtió de que no quiere que la selección sea «el equipo de Chus Mateo». «Quiero ser lo más práctico posible para sacar lo mejor de cada jugador. Quiero que los jugadores sean ellos mismos».

Finalmente, Mateo transmitió total confianza en que el público tinerfeño recibirá a la selección con muchas ganas. «He venido como visitante unas cuantas veces al Santiago Martín y [se ríe], nunca ha sido fácil. Por el nivel de los jugadores y lo bien entrenados que están, pero también por el ambiente que se vive en el pabellón. Estoy seguro de que con la selección será lo mismo. Están acostumbrados a Txus y ahora van a ver un Chus», zanjó sonriente.

Entradas casi agotadas

El público de Tenerife, y de Canarias, responderá de forma masiva a la concurrencia de la selección española en Tenerife. No es una convicción, sino un hecho. A falta de semana y media para la celebración del choque, apenas quedan entradas a la venta en tres de los 40 sectores que componen el Pabellón Insular Santiago Martín. «Ya está casi todo vendido, confiamos en alcanzar el 'sold out'». Aseguró Aguilar. De hecho, apenas restan un puñado de entradas en el anillo superior del recinto de Los Majuelos. Los precios, eso sí, son muy populares: solo diez euros por billete más tres de gastos de gestión, para un total de 13. Los boletos se pueden adquirir a través del portal web de la Federación o accediendo directamente al enalce feb.entradas.plus/entradas/es.