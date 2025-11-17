El Mensajero se lleva el clásico del fútbol palmero

El derbi palmero, que volvió a disputarse cuatro temporadas más tarde en el Virgen de Las Nieves, cayó hacia el lado mensajerista (0-2). El Tenisca salió mejor, pero el cuadro rojinegro mejoró con el paso de los minutos y se adelantó a la media hora con un gol de David Grande. En la segunda parte las fuerzas se igualaron y ambos equipos tuvieron ocasiones de gol, aunque fueron los visitantes los que ampliaron distancias gracias al acierto de Ale Ojeda en una contra en las postrimerías.

Salió más enchufado el Tenisca, que conservó la posesión durante los compases iniciales y dio el primer aviso a los dos minutos por medio de Jorge Gómez, quien cayó en el área junto a Ayoze Placeres cuando se disponía a rematar un mano a mano, pero el colegiado no vio nada punible en la acción. En la réplica, Pollo disparó desviado desde la frontal del área.

El Mensajero, por su parte, ejerció un juego más vertical y tuvo la primera ocasión clara en el ecuador de la primera parte tras un balón colgado desde la derecha que Kylian no atinó a atrapar, dejando el balón muerto en el área al que llegó Pollo en posición franca para marcar, pero el meta rectificó rápido y se empleó a fondo para desviar el remate.

Con el paso de los minutos, el Mensajero se fue sintiendo más cómodo y empezó a generar más llegadas de peligro. Así, a la media hora, Cabezola dribló a su par en una internada por la izquierda y metió un balón raso al segundo palo, donde apareció David Grande libre de marca para establecer el 0-1. A partir de entonces, el ritmo decayó y se llegó al descanso sin nuevas acciones que reseñar.

En la reanudación, las fuerzas se igualaron y ambos equipos tuvieron opciones para ver portería. A la hora de juego, Agoney colocó un centro desde la izquierda que Bryan remató ligeramente alto; mientras que en la réplica, escasos minutos más tarde, Kylian desvió a córner el tiro de David Grande. En el saque de esquina volvió a intervenir para evitar el gol de Ayoze Placeres.

En el minuto 76, David Grande cabeceó a la red un centro de Pollo desde la línea de fondo, pero la acción quedó anulada por fuera de juego. Sin embargo, en el minuto 85, tras un saque de esquina de Agoney que obligó a intervenir a Arellano, los de Cristian Pérez montaron un contragolpe culminado con un pase de Víctor sobre Ale Ojeda, que dribló al portero para hacer el 0-2 definitivo.

Con este resultado, el Mensajero sube al tercer puesto de la clasificación, empatado a puntos con el Lanzarote y el Tenerife C, y se sitúa a solo dos del líder, el Atlético Paso. Por su parte, el Tenisca cae al penúltimo lugar de la tabla. Suma ocho puntos, los mismos que el San Miguel, que está un escalón por encima. La distancia con el puesto más cercano de permanencia es de un único punto. La referencia la marca el Herbania (9).

Los del Virgen de las Nieves vuelven a estancarse después de recibir a su nuevo entrenador, Juan Arsenal, con una contundente goleada sobre el San Bartolomé. En la siguiente jornada no pudieron sumar en La Laguna ante el Tenerife C, y ayer se llevaron el mazazo del derbi. Su siguiente intento será en Los Cristianos, frente al Marino. Al Mensajero le espera otro derbi, con el Atlético Paso en el Carrillo.