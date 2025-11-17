Fran Galindo y Melina Alonso se suben a lo alto del podio

Histórico e inédito. La XI Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife, celebrada el domingo en la capital, fue un auténtico éxito. Algo más de 3.000 atletas (1.557 tomaron la salida en la distancia de 21 kilómetros; y 1.499 en la de 8 kilómetros), participaron en una carrera homologada por la Real Federación Española de Atletismo. En el plano competitivo, reinaron el grancanario Francisco Cabrera Galindo (1:08:26) y la gallega Melina Alonso (1:21:33), cuyo mayor acicate fue la rivalidad con Peter Santagati y Marta Arnay, respectivamente; ambos coquetearon con un triunfo, que se les terminó por escapar tras la bajada por la Calle El Pilar. En lo que respecta a la distancia de 8 kilómetros, Raúl González del Toro (25:26) y Maria Freij (29:06) no tuvieron rival en su lucha por el triunfo.

Una vez más, la Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife paró, por unas horas, El Corazón de Tenerife. Bajo el mismo latido y con la misma razón, 3.000 atletas procedentes de más de 50 países corrían por las arterias principales de la capital. Desde primera hora de la mañana, se barruntaba algo grande e histórico, y es que nunca antes la ciudad chicharrera había vivido algo igual en franja diurna y bajo la homologación de la RFEA. A las 9:00 horas, se desgranó la cuenta atrás para que, durante dos minutos y medio, no dejaran de pasar corredores bajo el prominente arco de salida.

La serpiente multicolor puso rumbo hacia el núcleo costero de San Andrés. El tránsito por el litoral marca la pauta antes de un viraje en el que ya mandaban Fran Galindo y Peter Santagati; ambos iban juntos y consiguieron perder de vista a un Francisco José García que pagó caro el intentar engancharse a la cabeza –terminó quinto–. Un calco, lo que sucedía en el apartado femenino, donde Marta Arnay y Melina Alonso se pusieron al frente y le dijeron adiós a la británica Tracy Biney. Era cosa de dos, un mano a mano que haría estragos físicos, pero que aumentaron la competitividad hasta el Parque García Sanabria. En el pulmón de Santa Cruz de Tenerife mandaba Marta Arnay (1:21:43), pero la lagunera se desdibujó en la prolongación ante un ataque inesperado de una Melina (1:21:36) que brilló con luz propia y se coronó en meta. Tracy llegó minutos más tarde (1:27:50).

Por su parte, en categoría masculina venció el ínclito Fran Galindo, que instauró una nueva plusmarca en la 21K. Y es que con su 1:08:29 mejoró en tres minutos el tiempo de Jantz (2024). Su ritmo fue frenético y tan solo emulado por Peter Santagati (1:08:37), que tuvo que conformarse con un segundo puesto tras su exhibición del pretérito año, cuando se impuso en la 8K. Por detrás, el asiático afincado en Tenerife, Haotian Wu (1:13:08), que se mantuvo infranqueable ante el ritmo de un Miguel Ángel Vaquero que entró como cuarto clasificado (1:13:22).

La 8km.

Tras el paso de la cabeza de carrera por el túnel de Plaza de España, se dio el pistoletazo de salida de la 8K, distancia popular y explosiva a partes iguales. Raúl González del Toro (25:27) hizo valer su condición de favorito para imponerse con rotundidad sobre César Hernández (26:02) y Cristian Pulido (26:20). El del Tenerife Cajacanarias tuvo que apretar en los últimos dos kilómetros, y es que César Hernández protagonizó un arreón que supuso el adelantamiento a Pulido y el encontrar referencia visual con el campeón. En la masculina no hubo récord, cosa que sí sucedió con las féminas.

La sueca Maria Freij se colocó por la parte interior de la salida y aprovechó a su liebre para imponer su ritmo y acabar con un espectacular 29:07, que es nuevo registro en la distancia corta y netamente urbana de la MT11. Por detrás y a más de dos minutos, Raquel García (31:22) y la palmera Irene Lorenzo (31:32), que ha vuelto a sentirse atleta tras su lesión.

Carrera inclusiva.

El perfil y reglamento volvieron a erigir a la Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife como un evento inclusivo y apto para todos los ciudadanos, independientemente de su condición física. Fernando José Cruz, con su handbike; Norberto Chávez, con su silla; Raúl Máximo del Castillo; y Julio Joel lograron participar y demostrar que es posible. Además, fueron muchos más los que dieron rienda suelta a sus capacidades. La cita tuvo la organización del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su área de Deportes, con la colaboración del Cabildo de Tenerife –por sus áreas de Deporte y Turismo–, el Gobierno de Canarias y el Ejército de Tierra.