El filial remonta y pone fin a una racha de tres derrotas

El CD Tenerife B se reencontró con los goles y con la victoria para romper una racha de tres derrotas seguidas que no le habían sacado de la zona de playoff, pero sí comprometido la confianza. El filial compensó con una segunda parte espléndida y plena de pegada el acierto del tinerfeño Siverio en la primera mitad, que había dado ventaja al Moscardó.

La baja de Kevin por sanción obligó a Leandro Cabrera, Mazinho a colocar a Ibra Balde en su segundo partido consecutivo emparejado con Julen Zubelzu como central derecho. Por delante, repitió con la dupla Joel-Mauro Costa para el medio juego y apostó por Loren Sánchez como nueve, aunque una lesión muscular temprana lo sacó del once titular, relevado por Marcos.

La salida de los locales fue briosa y pudo rentabilizarse con la ocasión de Christian (11’) tras robo que obligó a Guille Pérez a despejar a córner el tiro del extremo. El filial siguió insistiendo y pudo adelantarse con taconazo de Marcos (29’) en boca de gol bien respondido por el meta, pero se encontró el mazazo con la primera caída limpia en el área del Moscardó, cuando un control orientado de Siverio acabó con un remate a la escuadra por el palo corto, imposible para Aragoneses.

Mazinho movió ficha tras el descanso. Metió a Ybarra buscando verticalidad, pero en menos de diez minutos, la lesión de Julen le obligó a rediseñar la defensa. Adentro Giovanni –hombre por hombre por Belza– y Dylan, retrasó a Joel como zaguero —igual de eficaz en esta posición que como pivote— e hizo de la necesidad virtud para ganar pelota y conexiones con Juliano, al cabo decisivo en la fluidez del juego.

Recuperada la fe y la solvencia detrás, el filial volteó el marcador en un cuarto de hora de constancia premiado por los tantos de Marcos –haciéndose con una mala cesión de Akapo al portero– y Mauro Costa –rematando en semifallo una pelota muerta en el área– que acabó con la resistencia de un rival sin argumentario para permitir un final más tranquilo. De guinda, el 3-1 de Walid, culminando con un remate preciso una conducción inteligente de Juliano de Souza.