La surfista tinerfeña Paloma Oñate se proclama subcampeona del mundo de surf adaptado en California

Tenerife ya cuenta con otra deportista de postín. La surfista tinerfeña Paloma Oñate irrumpe como una de las referencias del surf adaptado a nivel planetario después de proclamarse subcampeona del mundo en el ISA World Para Surfing Championship, disputado en Oceanside (California). Medalla de plata en la categoría Prone 1, su gesta refrenda su evolución en los últimos años y proyecta a Canarias en una disciplina en plena expansión global.

El certamen, organizado por la International Surfing Association, congregó a los mejores especialistas del mundo. En la división en la que compite Oñate –una categoría que exige ejecutar todas las maniobras en posición tumbada, sin asistencia externa para remar ni para incorporarse a la ola–, el nivel técnico roza lo extremo. La surfista tinerfeña ofreció una actuación de altísimo nivel, con puntuaciones de 7,66 y 9,60 en las mangas clasificatorias, y una marca final de 11,16 puntos, solo superada por la estadounidense Sarah Bettencourt, que se colgó el oro con 16,43.

Su presencia en el campeonato fue viable gracias al respaldo del equipo Fundación También – Almar Consulting y a la beca Capacitas, impulsada por la Fundación Disa, una iniciativa que le abre puertas a deportistas canarios con discapacidad para brillar en escenarios internacionales. La propia surfista recalca que, sin este sostén, su aventura en California «habría sido imposible».

Fruto de una preparación meticulosa y de una reestructuración consciente de su vida personal y deportiva, el subcampeonato mundial de Oñate en Oceanside dista mucho de ser un golpe de suerte. Aunque oriunda de Santa Cruz de Tenerife, reside en Madrid desde los 18 años por razones académicas y profesionales. Una localización que, lejos de ser obstáculo, se ha convertido en un enclave desde el que proyectarse hacia los principales santuarios del surf en la península y Portugal. «En Madrid, aunque no haya olas, es un buen punto para ir a cualquier sitio», afirma.

Confiesa la surfista que este subcampeonato es el logro más importante de su carrera, «lo máximo a lo que podía aspirar». Una medalla de plata que rubrica una evolución que ella ya intuía desde hace tiempo. «A lo largo de los años había visto progreso y que se vea en competición me pone muy contenta», añade.

Entre Cantabria, el País Vasco, Portugal y Canarias

Oñate reparte sus entrenamientos entre Cantabria, el País Vasco, Portugal y Canarias, una estructura de preparación que obedece tanto a la búsqueda de olas de calidad como a la imprescindible supervisión técnica que exige su modalidad. Su rutina más reciente incluye estancias en el norte peninsular, donde ha sabido rodearse de un ecosistema –humano y profesional– de alto nivel que, en buena medida, ha sido el motor que la llevó hasta el subcampeonato mundial en California.

En este sentido, la surfista santacrucera subraya el valor de las relaciones personales que florecen en el surf adaptado. Cuenta que, después de varios intentos frustrados durante su juventud en Tenerife, fue en tierras cántabras donde halló al catalizador de su despegue deportivo. «Di con una persona, Pedro Gutiérrez, que se metió una semana conmigo todos los días», un episodio que «encendió la chispa».

La tinerfeña, en acción durante el Word Para Surfing Championship. / Jersson Barboza

«Cada baño involucra a un montón de gente». Detrás de cada sesión de Paloma en el agua hay una coreografía colectiva. Según las condiciones del entorno, es necesario que varias personas colaboren para que pueda entrar al mar con seguridad y ayudarla a colocarse en la tabla. Un escenario que le da sentido al enorme valor que la santacrucera concede al equipo Fundación También – Almar Consulting, con quienes ha realizado parte fundamental de su preparación.

Regreso a casa

Ahora, después de alzarse con el subcampeonato del mundo, Oñate no contempla bajar el ritmo. Su intención es continuar entrenando orientada a objetivos concretos. Avanza que quiere volver a Cantabria en diciembre para aprovechar la temporada de «buenas olas» y que en Navidad tiene previsto entrenarse en Tenerife.

Una de sus prioridades innegociables será el perfeccionamiento técnico. Subraya que, pese a la evolución, existe margen de progreso. Lo explica al afirmar que «aunque se haya evolucionado, todavía hay un mundo», y que su ambición pasa por que las sesiones de entrenamiento adquieran un carácter «mucho más técnico».

En cuanto a aspiraciones a largo plazo, su objetivo es «ser campeona del mundo», aunque matiza que eso implica «hacer muchas concesiones». Al mismo tiempo, destaca su preocupación por el acceso al medio acuático para las personas con discapacidad. Subraya que fuera de la temporada veraniega se retiran rampas o sillas, lo cual restringe la autonomía de deportistas. Afirma que lo deseable es «que la vida de alguien no se limite a estar integrado, sino que pueda hacer lo que quiera».