Sin Pedri, Moleiro ni Ayoze Pérez: la selección canaria de fútbol existe, pero no es como te la imaginas

La selección canaria de fútbol absoluta sí existe. Sigue existiendo, aunque con matices. Actualmente dirigida por Sergio Alonso, la canaria absoluta se prepara para la primera fase de la Copa de las Regiones de la UEFA, que se disputará del 28 al 30 de este noviembre en Aragón. El combinado autonómico está integrado en el Grupo 5 de la fase nacional. Sus rivales serán la propia Aragón (vigente campeona continental) y Extremadura.

La selección, de hecho, se ejercitó el jueves 16 en el municipal de La Salud, Santa Cruz, con un total de 26 futbolistas a las órdenes de Alonso y su cuerpo técnico. En caso de superar el primer corte en tierras aragonesas, el cuadro autonómico acudiría a la fase intermedia, que tendrá lugar la última semana de enero de 2026 y en la que las ocho clasificadas pugnarán por estar entre las cuatro que represente a España en la UEFA Regions Cup, a celebrar del 27 de febrero al 1 de marzo.

Una selección amateur

El combinado canario sénior es un equipo absoluto, pero de tipo amateur. Esto es, los jugadores que integran la convocatoria de la selección canaria de fútbol no son profesionales. No pueden serlo. De hecho, el filtro es muy severo. No solo no pueden acudir los futbolistas con contrato en vigor en Primera o Segunda División, tampoco que lo hayan tenido. Ni siquiera aquellos que hayan sido dados de alta en la Seguridad Social como empleados en cualquier equipo nacional (hay casos en Tercera División) o del extranjero. El objetivo es propiciar un escenario 100% no profesional.

La Copa de Regiones de la UEFA es un torneo amateur con más de 20 años de antigüedad. Según la propia organización, se trata de un «escaparate de la riqueza del talento que existe bajo el radar en el fútbol europeo». Los países más pequeños, a diferencia del ejemplo de España, pueden llegar a presentar directamente equipos nacionales amateurs.

En las primeras 13 ediciones (la competición no siempre se ha celebrado con periodicidad anual) han participado 28 países, algunos como Finlandia o San Marino. En 2025, el microestado que limita con Italia acogió la fase final que acabó ganando Aragón para España. Los combinados provenientes de España, de hecho, han conquistado el entorchado en cuatro ocasiones sobre el total de 13.

La vuelta de la absoluta, a debate

El debate sobre un posible regreso de la selección canaria absoluta se puso sobre la mesa el pasado mes de octubre, cuando el partido nacionalista Nueva Canarias presentó una proposición no de ley (PNL) para reclamar la vuelta del equipo autonómico. La iniciativa fue lanzada con un vídeo en el que el diputado Yoné Caraballo, de Nueva Canarias, se reunía con Ángel López, exjugador de Las Palmas, Celta de Vigo, Villarreal y Betis y actual entrenador de la UD Lanzarote de Tercera División. «Imagina una selección canaria absoluta», se titulaba el documento audiovisual.

López participó en el último partido que jugó la selección canaria (con futbolistas de élite en el elenco). Fue en el Estadio de Gran Canaria el 28 de diciembre de 2007. Ante más de 10.000 espectadores, el equipo archipielágico venció por 2-0 a Angola, selección que había acudido al Mundial de Alemania. Los goles corrieron a cargo de Adrián Martín y Jorge Larena. En aquella convocatoria estuvieron, además de David Silva, Jonathan Sesma, Alexis Suárez, Pablo Sicilia, Ricardo León, Ayoze García o Rubén Castro.

Antes, Canarias había vencido a Venezuela (5-1 en 1996), Letonia (4-0 en 1998) y empatado frente a Yugoslavia (2-2 en 1999). La sufrida ante Venezuela (0-2 en el 2002) es la única derrota del equipo nacional canario.

Al fondo, Ricardo León en el último partido de la selección canaria absoluta disputado en diciembre de 2007. / El Día

Una cuestión de identidad

En su exposición en el Parlamento de Canarias, Caraballo se refirió a la voluntad de su partido en «proteger y promover la identidad colectiva, reafirmando lo que hace únicos a los canarios». En este sentido, destaca una «manifestación emocional» como el deporte, entre los que el fútbol ocupa «un lugar especial». De ahí el planteamiento de una PNL cuyo objetivo era «reimpulsar y dar continuidad a la selección canaria». También la femenina. Caraballo hacía referencia a futbolistas de primer nivel como Pedri, Misa, Ayoze Pérez, Jonathan Viera, Paola Hernández, Alberto Moleiro, Kirian Rodríguez o Yeremy Pino. Caraballo puso como ejemplo en su intervención a la selección de Euskadi y propuso la celebración de un partido al año y, «si fuera posible», impulsar la invitación de la selección Canaria a «competiciones internacionales». La PNL no salió adelante: 25 votos a favor y 41 en contra.

Un sueño imposible

Menesteres de índole político al margen, ¿sería posible la recuperación de una selección canaria absoluta que contara con la participación de futbolistas de primer nivel? La respuesta: no. Según contestan a EL DÍA fuentes federativas, «Canarias no puede ni podrá nunca jugar un torneo internacional porque eso depende de las Federaciones». Esto es, la FIFA nunca reconocería a un combinado archipielágico, ya que sus estatutos sólo admiten selecciones de estados independientes o con autorización expresa de la federación nacional correspondiente (en este caso, la Federación Española de Fútbol).

Este primer hándicap limitaría los encuentros a partidos amistosos, como sucede precisamente con Euskadi (que esta ventana de selecciones se enfrentó a Palestina). En ese segundo escenario se interpondrían dos obstáculos. El primero, que los clubes no estarían obligados a permitir que sus futbolistas acudan con la selección (esto sucede con los combinados reconocidos por FIFA) y tampoco los propios jugadores tendrían por qué aceptar. El segundo, y puede que aún más importante, el económico.

Indemnizaciones millonarias

«Quién paga esa fiesta?», cuestionan también a EL DÍA de manera retórica. Por ejemplo, en el caso de que alguno de los profesionales citados cayese lesionado durante alguno de esos amistosos, la organización tendría que hacerse caso de unas indemnizaciones altísimas. La FIFA paga compensaciones de hasta 20.000 euros al día a los clubes por cada día de lesión del futbolista siempre que el tiempo de baja supere las cuatro semanas.

Así queda establecido en el Programa de Protección de Clubes de la FIFA, cuya última actualización está en vigor desde 2023. La compensación podría alcanzar los 7,5 millones de euros por futbolista y año en función del salario del profesional.

Con todo, la quimera de una selección canaria con Pedri, Ayoze Pérez o Alberto Moleiro se queda en un sueño imposible. No tanto por el fracaso de la PNL impulsada por Nueva Canarias, sino porque federativa y económicamente es inviable a día de hoy.