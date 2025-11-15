División de Honor Masculina
Las Guayotas empiezan goleando en Europa
El conjunto isleño inicia con una victoria contundente frente al Fluvial de Portugal (5-19) su participación en la competición continental
Victoria contundente del Tenerife Echeyde Femenino para arrancar su aventura en la Conference Cup. Las Guayotas se estrenaron con un 5-19 de órdago ante el Fluvial portugués, estrenando la competición como una moto y curando de golpe las heridas ligueras. Un triunfo de muchísimo peso dentro de una fase donde cada victoria vale oro.
El partido, eso sí, empezó torcido. Las lusas abrieron el marcador y complicaron un primer cuarto nada cómodo. Solo los chuts de María Ramos y Carla Martín sostuvieron a un Echeyde que cerró el primer capítulo 3-2 abajo y con aviso a navegantes. Las chicharreras necesitaban un cambio urgente.
Y llegó en el segundo periodo. El Echeyde se transformó: defensa sólida, ataque fluido y un parcial demoledor. Ramos empató, Vomastková remató en la boya y, tras el 4-4, estalló el tsunami: 0-5 de contraataques fulminantes firmados por Dempsey (dos), Ramos, Vomastková y Marta Madre. Las isleñas se fueron al descanso con un cómodo 4-9.
A partir de ahí, monólogo total. Madre y Vomastková ampliaron la renta, Dempsey siguió sumando y el marcador se disparó hasta el 5-17 antes del último cuarto.
En el tramo final llegaron dos goles especiales: el estreno europeo de la canterana Aroa Rodríguez y el primer tanto de la recién incorporada Elena Camarena (5-19). Goleada, sensaciones excelentes y paso firme hacia la siguiente ronda. n
El Echeyde vuelve a la Liga a por el segundo triunfo
Después de una notable actuación en tierras griegas, donde selló su clasificación a la siguiente fase de la Conference Cup, el Santa Cruz Tenerife Echeyde regresa hoy (11:00 horas) a la Liga. Lo hace en casa, en la piscina Acidalio Lorenzo, y frente a un rival directo y siempre combativo: el CN Caballa. Las dos victorias en tres partidos europeos han fortalecido a unos pupilos Albert Español, que, más allá de la goleada al Catalunya –único triunfo liguero hasta la fecha–, tiene cuentas pendientes en la competición doméstica. Los chicharreros, novenos en la tabla, vienen de caer ante el Rubí a domicilio, con ahínco su segundo triunfo en la División de Honor Masculina LEWaterpolo 25/26. Todo ello, con el apoyo de la grada y una convocatoria en la que seguirán ausentes el portero Davor Skokandić y Javier Gorría, pero en la que sí activos importantes como los artilleros Luis Araya (15 goles este curso), Tom De Weerd y Álex Andión.
