Las Guayotas empiezan goleando en Europa

Victoria contundente del Tenerife Echeyde Femenino para arrancar su aventura en la Conference Cup. Las Guayotas se estrenaron con un 5-19 de órdago ante el Fluvial portugués, estrenando la competición como una moto y curando de golpe las heridas ligueras. Un triunfo de muchísimo peso dentro de una fase donde cada victoria vale oro.

El partido, eso sí, empezó torcido. Las lusas abrieron el marcador y complicaron un primer cuarto nada cómodo. Solo los chuts de María Ramos y Carla Martín sostuvieron a un Echeyde que cerró el primer capítulo 3-2 abajo y con aviso a navegantes. Las chicharreras necesitaban un cambio urgente.

Y llegó en el segundo periodo. El Echeyde se transformó: defensa sólida, ataque fluido y un parcial demoledor. Ramos empató, Vomastková remató en la boya y, tras el 4-4, estalló el tsunami: 0-5 de contraataques fulminantes firmados por Dempsey (dos), Ramos, Vomastková y Marta Madre. Las isleñas se fueron al descanso con un cómodo 4-9.

A partir de ahí, monólogo total. Madre y Vomastková ampliaron la renta, Dempsey siguió sumando y el marcador se disparó hasta el 5-17 antes del último cuarto.

En el tramo final llegaron dos goles especiales: el estreno europeo de la canterana Aroa Rodríguez y el primer tanto de la recién incorporada Elena Camarena (5-19). Goleada, sensaciones excelentes y paso firme hacia la siguiente ronda. n