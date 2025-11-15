El Cisneros La Laguna visita a un histórico

Un escenario histórico para un duelo entre dos grandes equipos. El Cisneros La Laguna disputa hoy a las 16:30 horas su partido de la cuarta fecha de la Superliga Masculina 25/26. Será en el Pabellón Moisés Ruiz frente a uno de los grandes del voleibol español, el Unicaja Costa de Almería.

El cuadro cisnerista llega a la cita con un punto en su casillero, el logrado el pasado fin de semana ante Conqueridor Valencia. En busca de su primer triunfo del curso, el choque en tierras andaluzas será la tercera salida en cuatro fechas para el Cisneros. Previamente ya jugaron en Gran Canaria contra el Guaguas (3-0) y en la pista del Manacor (3-1).

Por su parte, el Unicaja Costa de Almería ocupa la séptima plaza con tres puntos merced a un balance de una victoria y dos derrotas. Eso sí, su alegría llegó en su único compromiso en su feudo, cuando vencieron 3-0 al Voleibol Leganés. De resto, tropiezos jugando a domicilio frente a Grupo Herce Soria Voleibol (3-1) y Bus Leader San Roque.

Miguel Rivera no esconde que «ir al Moisés Ruiz siempre es un reto, pues es una de las canchas más históricas del voleibol español». Midiéndose a un rival con «una base de jugadores nacionales de muchísima calidad y experiencia», el técnico cisnerista espera un partido «complicado». Eso sí, asegura que tendrán sus herramientas «para tratar de ponerles en dificultad».

El Libby’s, ante un invicto

Entretanto, el Libby’s La Laguna afronta hoy la sexta jornada de la Liga Iberdrola con un exigente desplazamiento a Menorca. A partir de las 18:00 horas, el cuadro blanquiazul se medirá al Avarca de Menorca en Ciutadella.

El conjunto lagunero, sexto, tras caer en el derbi canario ante el Gran Canaria, se las verá con un Avarca de Menorca invicto. El entrenador blanquiazul, Guillermo Orduna, subrayó el gran trabajo realizado durante la semana. «Hemos entrenado realmente bien. De las derrotas se sacan conclusiones importantes para mejorar. El equipo lo ha tomado así y ha sido una semana muy importante», manifestó.