Marco Siverio vuelve a casa

El delantero tinerfeño Marco Siverio (4 de octubre de 1994) encara este domingo un duelo especial. Su actual equipo, el Moscardó –entidad madrileña que compite en Segunda RFEF– visita la Ciudad Deportiva Javier Pérez para enfrentarse al Tenerife B (12:00 horas). El ariete de El Rosario llega a la cita como máximo artillero de los suyos, con cuatro tantos, titular indiscutible y piedra angular del proyecto deportivo que dirige Javi Poves.

Siverio, con raíces blanquiazules –formado en la cantera del representativo desde alevines hasta cadetes–, recaló en el Moscardó este verano procedente del Unión Sur Yaiza. Su hoja de ruta da para mucho más. Acumula cinco temporadas en el fútbol austríaco (Stadl Paura, Horn, Juniors y Amstetten), una incursión en Polonia de seis meses (Podbeskidzie) y un regreso posterior a Canarias antes de aterrizar en el cuadro madrileño. Un periplo singular, aderezado con duelos previos frente al filial tinerfeñista, que sitúa el partido de este domingo en un contexto de conexiones personales y deportivas.

Será, por tanto, un duelo especial y que «significa mucho». Una cita con sabor a regreso y ante uno de los pesos pesados del grupo –aunque algo desdibujado luego de encadenar cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros, pese a mantenerse en zona de playoff–. El delantero augura «un partido bastante complicado» y subraya que el filial blanquiazul es un equipo que «depende del día que tenga» y que puede resultar «correoso». Confía en que su Moscardó, actualmente en puestos de descenso, esté preparado y aspira a «sacar algo muy positivo del viaje».

No es la primera vez que el ariete pisa la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Lo hizo la temporada pasada, con el Yaiza, cuando firmó un gol en el minuto dos ante su rival de este domingo, en un duelo que acabaría 2-2. Como curiosidad de aquel día, el otro tanto del conjunto lanzaroteño lo anotó otro nombre ahora en boca de todos, Fabricio Assis, hoy jugador del primer equipo del Tenerife. Su excompañero lo describe como un futbolista «muy rápido, muy técnico, que tiene buen golpeo y es muy completo» y añade que con confianza y el ecosistema adecuado «puede ser protagonista sin problema».

Siverio ha caído de pie en Madrid. Con cuatro goles en diez encuentros, ya es la principal referencia ofensiva del equipo de Javi Poves. «Me han dado muchísima confianza y se está viendo reflejado. Estoy disfrutando muchísimo del club y de la ciudad», comenta. Porta la 10, aunque su deseo inicial era llevar el 9, propiedad del veterano Dani Segovia, casi institución en Moscardó. Lo asumió con naturalidad –«voy a coger el 10 y ya está»–.

En cuanto a metas colectivas, Siverio sostiene que el Moscardó levantó esta temporada un proyecto «bastante más ambicioso» de lo que, a día de hoy, marca la tabla. En el plano personal, rehuye metas concretas: «Cuando dices 15 goles te estás poniendo un techo». Aun así, sí desliza que le gustaría superar la frontera «de la doble cifra».

Convencido de que el guion del curso pasado pueda repetirse este domingo, Siverio confiesa que ha «visualizado mucho» la escena de marcar un gol en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.