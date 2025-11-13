Cristofer Clemente renueva con Hoka y regresa a la competición en Asia a sus 40 años

Cristofer Clemente Mora vuelve a competir fuera de Europa. El atleta de San Sebastián de La Gomera, emblema no solo del deporte canario, sino del trail running español, se lanza este viernes a la conquista de la TransLantau by UTMB, una de las pruebas más exigentes del calendario asiático. Será su retorno a Hong Kong, un territorio que ya exploró en 2019, aunque entonces afrontó una distancia menor. El reto, esta vez, se eleva a otro nivel. 116 kilómetros con un desnivel acumulado de 5.700 metros y unas condiciones climáticas marcadas por la extrema humedad.

Llega Clemente al epílogo de su temporada con sensaciones encontradas. Reconoce que el cuerpo le responde, pero también acusa el desgaste de un año «bastante largo». «Los entrenamientos han salido bien, pero ya se nota el final de temporada», explica. «Hay días en los que el cuerpo pide un respiro», añade. Admite el corredor que encara la prueba con ilusión, pero también con la mente puesta en el merecido paréntesis que le aguarda después de Asia: «Tengo ganas de hacer la carrera y luego parar un mes para recuperar bien».

La prueba, inscrita en el prestigioso circuito internacional UTMB World Series, se despliega a través de los senderos de la isla de Lantau, en el sur de China. «Es un sitio muy técnico, con muchas escaleras, subidas y bajadas duras», detalla Clemente, que anticipa que el nivel competitivo será descomunal. «Cada vez hay más corredores asiáticos que están alcanzando un nivel muy competitivo», apunta el gomero. «Cuando vienen a Europa suelen estar arriba en las clasificaciones. Vamos a pelear con corredores de primer nivel y a intentar estar en los puestos delanteros. Mi objetivo es un top cinco», verbaliza.

El deportista canario aterriza en Asia después de una gira que lo llevó primero por Centroamérica y, más tarde, a una cita de larga distancia en Suiza, donde selló –con un cuarto puesto– su pase UTMB para la carrera de este viernes. De regreso en tierras asiáticas, arrastra una molestia que le ha acompañado durante buena parte de la temporada. Un dolor en el tendón de Aquiles izquierdo, que hay días que le da «mucha guerra». «Espero que se comporte durante las 15 o 16 horas que dure la carrera. Después de eso haré un parón para intentar solucionarlo», explica.

«De los viejos del pelotón»

A sus 40 años, Clemente sigue resistiendo en la cumbre del trail running internacional. «Soy de los viejos del pelotón», dice entre risas. Su equipo, Hoka, acaba de renovar su confianza en él por dos años más, un gesto que el atleta interpreta como un tributo a su trayectoria. «Los retos me gustan y este es uno de ellos», asegura.

Paralelamente, Clemente Mora ha emprendido una nueva aventura como formador en su isla natal. Hace apenas unas semanas dio vida a una escuela de iniciación al atletismo y al trail running en San Sebastián de La Gomera, pensada para niños a partir de cinco años. «La aceptación ha sido muy buena. Tenemos unos 40 niños inscritos», explica el atleta isleño. «La idea era ofrecer una actividad diferente, que los chavales disfruten y mejoren físicamente. Es un proyecto que me ilusiona muchísimo», añade. En la escuela se entrena tres veces por semana –lunes, miércoles y jueves– y cuenta con la implicación directa del propio atleta. «Les veo disfrutar y eso me motiva. Me gusta ver cómo progresan y cómo se van enganchando al deporte. Es un proyecto que quiero mantener y hacer crecer. Ojalá tengamos apoyo para seguir adelante», dice.