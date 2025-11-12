El basket tinerfeño pierde a uno de sus rostros más afables, Valentín Santana

El baloncesto chicharrero pierde a otro dirigente de postín. Tras los recientes fallecimientos de personalidades cestistas como Sixto Trujillo (CB San Isidro) y Paco Chinea (CB Unelco), el mundo de la canasta en Tenerife se ha quedado este miércoles sin otra figura mítica: Valentín Santana.

Rostro afable y de talante conciliador, Santana ha fallecido a los 74 años tras estar dedicado al basket durante casi toda su vida, y ejerciendo en los más diversos estamentos. Al margen de sus pinitos como jugador, se hizo luego un nombre en el mundo del arbitraje, donde llegó a categoría nacional, coincidiendo con otros colegiados relevantes como Manolo Hernández Cruz y Ángel Recuenco.

Valentín Santana, en su etapa como presidnete del Tenerife Central. / El Día

Tras su dilatada etapa como trencilla, Santana ejerció también como entrenador, dirigiendo especialmente a clubes femeninos en la Isla como el CB Salamanca, y el CB San Fernando-Duggi, así como el CB Unelco. Desde los banquillos pasó a los despachos, oficiando como dirigente en diferentes estamentos y clubes.

Muchos años en las federaciones

Primero lo hizo como directivo, principalmente secretario, en la Federación Insular de Tenerife, ente que acabaría presidiendo tras haber ayudado en los mandatos de Víctor Floreal y Eliseo Bento. Posteriormente, y ya en la década de los 90, Santana daría el salto a la Regional, donde sería la mano derecha de Manolo Hernández Cruz hasta 2002, cuando el gomero daría un paso al costado antes de que Clemente Mesa se hiciera con las riendas del citado estamento federativo canario.

Santana porta unas sillas en su faceta como directivo del Tenerife Central. / El Día

Tras sus diversas experiencias federativas, Santana regresó a los clubes. Lo hizo primero como consejero en el Tenerife Baloncesto y coincidiendo con la temporada en la que el club isleño lograría el ascenso a la Liga ACB, la 02/03.

Lideró al Uni Tenerife

Tras esa pequeña etapa, Valentín dio un paso al frente para ostentar el cargo de presidente. Como tal ejerció en el Uni Tenerife, creado en 2003 y que lograría el ascenso a Liga Femenina 2 en 2006, para luego permanecer durante seis temporadas seguidas en la segunda categoría del basket nacional femenino.

Valentín Santana, en la presentación de una de las actividades organizadas por el Uni Tenerife. / El Día

Al margen de su primer equipo, el Uni destacó también por su brillante papel en la base, logrando el título en dos Campeonatos de España (uno en cadete y otro en júnior), amén de varios podios más a nivel nacional.

En junio de 2012, y por motivos de salud, decidió presentar su dimisión, pero con la fusión junto al Isla de Tenerife, auspiciada por el Cabildo, Santana continuó como presidente, en este caso del denominado CB Isla Única y que competiría hasta la 13/14 en la Liga Femenina 2.

En la creación del Tenerife Central

Ya a las puertas de su jubilación profesional como agente de aduanas (trabajó en JJ Bercedo), Valentín alargó su vinculación con el baloncesto participando en la fundación del Tenerife Central, donde acabó haciendo, hasta la actualidad, las veces de presidente de honor.

El entierro de Valentín Santana tendrá lugar este jueves, a las 10:40 horas, en el Tanatorio Servisa, junto al kilómetro 5 de la TF-5.