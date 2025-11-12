Baloncesto
El basket tinerfeño pierde a uno de sus rostros más afables, Valentín Santana
El tinerfeño, fallecido a los 74 años, estuvo relacionado casi toda su vida con el mundo de la canasta, ejerciendo de entrenador, árbitro, dirigente federativo y, especialmente, directivo de clubes femeninos
El baloncesto chicharrero pierde a otro dirigente de postín. Tras los recientes fallecimientos de personalidades cestistas como Sixto Trujillo (CB San Isidro) y Paco Chinea (CB Unelco), el mundo de la canasta en Tenerife se ha quedado este miércoles sin otra figura mítica: Valentín Santana.
Rostro afable y de talante conciliador, Santana ha fallecido a los 74 años tras estar dedicado al basket durante casi toda su vida, y ejerciendo en los más diversos estamentos. Al margen de sus pinitos como jugador, se hizo luego un nombre en el mundo del arbitraje, donde llegó a categoría nacional, coincidiendo con otros colegiados relevantes como Manolo Hernández Cruz y Ángel Recuenco.
Tras su dilatada etapa como trencilla, Santana ejerció también como entrenador, dirigiendo especialmente a clubes femeninos en la Isla como el CB Salamanca, y el CB San Fernando-Duggi, así como el CB Unelco. Desde los banquillos pasó a los despachos, oficiando como dirigente en diferentes estamentos y clubes.
Muchos años en las federaciones
Primero lo hizo como directivo, principalmente secretario, en la Federación Insular de Tenerife, ente que acabaría presidiendo tras haber ayudado en los mandatos de Víctor Floreal y Eliseo Bento. Posteriormente, y ya en la década de los 90, Santana daría el salto a la Regional, donde sería la mano derecha de Manolo Hernández Cruz hasta 2002, cuando el gomero daría un paso al costado antes de que Clemente Mesa se hiciera con las riendas del citado estamento federativo canario.
Tras sus diversas experiencias federativas, Santana regresó a los clubes. Lo hizo primero como consejero en el Tenerife Baloncesto y coincidiendo con la temporada en la que el club isleño lograría el ascenso a la Liga ACB, la 02/03.
Lideró al Uni Tenerife
Tras esa pequeña etapa, Valentín dio un paso al frente para ostentar el cargo de presidente. Como tal ejerció en el Uni Tenerife, creado en 2003 y que lograría el ascenso a Liga Femenina 2 en 2006, para luego permanecer durante seis temporadas seguidas en la segunda categoría del basket nacional femenino.
Al margen de su primer equipo, el Uni destacó también por su brillante papel en la base, logrando el título en dos Campeonatos de España (uno en cadete y otro en júnior), amén de varios podios más a nivel nacional.
En junio de 2012, y por motivos de salud, decidió presentar su dimisión, pero con la fusión junto al Isla de Tenerife, auspiciada por el Cabildo, Santana continuó como presidente, en este caso del denominado CB Isla Única y que competiría hasta la 13/14 en la Liga Femenina 2.
En la creación del Tenerife Central
Ya a las puertas de su jubilación profesional como agente de aduanas (trabajó en JJ Bercedo), Valentín alargó su vinculación con el baloncesto participando en la fundación del Tenerife Central, donde acabó haciendo, hasta la actualidad, las veces de presidente de honor.
El entierro de Valentín Santana tendrá lugar este jueves, a las 10:40 horas, en el Tanatorio Servisa, junto al kilómetro 5 de la TF-5.
Suscríbete para seguir leyendo
- Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
- Borrasca Claudia en Tenerife: la Aemet activa avisos por lluvia, viento y oleaje en Tenerife ante la llegada de la borrasca Claudia
- La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
- Multa de 3.000 euros a un campo de fútbol de Santa Cruz de Tenerife por vender alcohol
- Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
- Canarias se blinda contra la borrasca Claudia: clases suspendidas, senderos y playas cerradas y alerta en todas las islas
- La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
- La Aemet avisa: habrá lluvias y bajada de temperaturas este martes en Tenerife