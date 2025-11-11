Rafa Henríquez y Natalia de Marco, ganadores de la 5K de THE BLUE CHALLENGE 2025

Rafa Henríquez y Natalia de Marco fueron los ganadores de la prueba reina de la segunda edición de The Blue Challenge, la travesía a nado en aguas abiertas celebrada este fin de semana y que une las localidades de Los Cristianos y El Palm-Mar, en el municipio de Arona.

La prueba organizada por el club Canaryrun con el patrocinio de Spring in Motion, la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Arona y DxT Cabildo de Tenerife, y el apoyo del área de Deportes del Ayuntamiento de Arona, contó con tres padrinos de lujo como los nadadores internacionales David Meca, Erika Villaécija y Laura Roca.

La bahía de Los Cristianos (Arona) fue el escenario de la salida de la prueba larga de The Blue Challenge con unas condiciones excelentes para la natación en aguas abiertas. Apenas superadas las 10.30 se dio el pistoletazo para los competidores con rumbo a El Palm-Mar y regreso a Los Cristianos.

Rafa Henríquez, Abián Reino y Carlos Alberto Pérez abrieron hueco en cabeza y tras el paso por el punto intermedio Henríquez tomaría una pequeña ventaja que le serviría para llegar primero a la meta con un tiempo de 1h.08:25 por delante de Abián Reino (1h.09:12) y Carlos Alberto Pérez (1h.09:31).

Natalia de Marco protagonizó un bonito duelo con Elena de Sarmiento que se resolvió a favor de la primera tras el paso por El Palm-Mar. De Marco ganó (1h.14:32) por delante de De Sarmiento (1h.15:06) y Subirle Bouchet cerró el podio (1h.17:32).

La novedosa prueba de los 2’5 comenzó con el traslado de los competidores en barco hasta la zona de El Palm-Mar donde el centenar de nadadores recibieron el pistoletazo de salida en dirección a la playa de Los Cristianos. Desde el principio Jeremy Peña y Gala Pete tomaron ventaja sobre sus rivales y fueron abriendo hueco para llegar a la meta como ganadores.

Jeremy Peña lo hizo con un tiempo de 33:02, un minuto y medio menos que Antonio Izaguirre, que acabó en segunda posición superando a Iván González tan sólo por siete segundos. Gala Pete (37:38) ganó con autoridad a Kassandra Izaguirre (38:59), segunda clasificada y Rebeca Calzadilla completó el podio (39:10).

La prueba corta de The Blue Challenge fue para Daniel Plasencia, que apenas tardó 13:05 minutos en completar el recorrido instalado dentro de la bahía de Los Cristianos y aventajó en 23 segundos a Mortz Berg y 29 a Lola Fernández, que la primera fémina y la tercera en la clasificación absoluta (13:34). Hugo Lecuona fue el tercero masculino (13:56) y María Matos (13:58) y Jana Vastova (14:41) completaron el podio femenino.