El Tenerife B pierde por tercera semana seguida

El Tenerife B sumó su tercera derrota consecutiva tras caer, con remontada incluida, en su visita al Rayo Majadahonda (2-1). Kevin adelantó a la salida de un córner al filial, que se mostró cómodo con ventaja en el marcador hasta que una pérdida de balón en campo propio propició el empate. Con tablas en el marcador, fueron los madrileños los que llevaron el peso del partido, culminando la remontada en la recta final.

El Rayo Majadahonda tuvo más el balón durante los compases iniciales, pero fue el filial el que generaba mayor sensación de peligro a través de balones colgados al área. Tras una primera intervención del meta local en un mano a mano pasado el primer cuarto de hora, llegó el 0-1 en el minuto 18 gracias a un saque de esquina que Kevin cabeceó a la red.

A raíz del 0-1, el Tenerife B se mostró cómodo con el balón en su poder ante un rival desubicado al que le costó reengancharse al partido. Pese a ello, en una acción aislada a la media hora, Plomer robó un balón en campo contrario y cedió a Ilies, que de tiro raso en situación de mano a mano restableció el empate. Tras ello, el cuadro rayista neutralizó la situación y Plomer pudo remontar cerca del descanso, sin éxito en la definición.

El asistente y el autor del tanto local volvieron a probar fortuna al inicio de un segundo tiempo en el que el equipo madrileño llevó la iniciativa en ataque, aunque la más clara la tuvo Pol Prats con un golpeo a la madera antes de la hora de juego. En la réplica, Prieto volvió a salvar a los suyos con otra intervención de mérito ante el golpeo de falta de Juan Ybarra.

Ya en el minuto 85, el recién incorporado Cheick Mbacke aprovechó un desajuste defensivo para fabricarse una acción individual en el interior del área y voltear el marcador con un tiro suave. A partir de entonces, el conjunto de Leandro Cabrera se vio obligado a volcarse a la desesperada, dejando espacios en defensa que los de Guille Fernández pudieron aprovechar a la contra, pero Aragoneses evitó una derrota más abultada.