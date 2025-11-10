El Marino supera con claridad al Tamaraceite

Tras el tanteo inicial, el Marino fue apoderándose del balón para generar las primeras llegadas ante un Tamaraceite más vertical cuando recuperaba la posesión, aunque sin fluidez en ataque. Pasado el primer cuarto de hora, Álvaro Iglesias perdonó un mano a mano; y más tarde, Lie sacó un trallazo desde el vértice del área que se marchó lamiendo el poste.

Con el paso de los minutos, el Marino intensificó su dominio. De esta manera llegó el 1-0 en el minuto 37 tras un saque de esquina ejecutado por Alberto que la zaga visitante no atinó a despejar, dejando un balón muerto que recogió Facu Valiente llegando desde atrás para golpear con potencia a la red.

Al regreso de vestuarios, el combinado grancanario tuvo las primeras aproximaciones del segundo tiempo. La más clara fue un disparo lejano de Miguel Viera que encontró la respuesta de David. En la réplica, Galindo se empleó para desviar el intento de Alberto.

Pese a la mejoría del Tamara, el conjunto de Los Cristianos neutralizó la situación y puso tierra de por medio en el ecuador del segundo tiempo, gracias a una acción individual por la banda de Facu Pérez, quien asistió a Álvaro Iglesias. A partir de entonces, los de Cristian Castelo jugaron cómodos y sentenciaron con el acierto de Isma en un mano a mano en la recta final.