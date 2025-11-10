El Echeyde logra otro triunfo y pasa de ronda

El Santa Cruz Tenerife Echeyde logró el pase para la siguiente fase de la Conference Cup tras vencer ayer al White Sharks Hannover alemán por un cómodo 11-22, y tras haber hecho lo propio en la primera jornada contra el Budva montenegrino. Triunfo final sencillo pero no exento de gran dificultad toda vez que hasta mediado el tercer acto el cuadro isleño no puso tierra de por medio después de una enorme igualdad. Y es que pese a disponer de una renta de tres goles (5-8) gracias en gran medida a la aportación ofensiva de Luis Araya, al descanso se llegó con un 9-10 que luego se extendió a un 10-12.

Acelerón desde el 10-12

Pero a partir de ahí el Echeyde ofreció su mejor versión. Lo isleño firmaron un espectacular parcial de 0-4, con protagonismo de Araya, Andión, por dos veces, y Diego Mercado rematando en la boya. Los santacruceros sacaron el máximo partido a las expulsiones rivales, además de poner el candado a su portería, con la inestimable ayuda de Héctor Martínez. Con todo, golpe en la mesa y un 10-16 que encarrilaba el triunfo de cara a los últimos ocho minutos. Ahí los chicharreros no levantaron el pie del acelerador ante un oponente ya muy cansado físicamente. No perdonaron los pupilos de Albert Español, y siguieron engordando su goleada con un buen movimiento en la posición de boya del capitán Nacho Gutiérrez, al igual que con un zurriagazo raso de Kike Ramírez (10-18).

Siguiente fase, en febrero

Con el triunfo encarrilado ya, el Hannover dio minutos a su guardameta suplente y pudo marcar el tanto de la honra dentro de un parcial que llegó a ser de 1-11 tras los goles de Álex Andión, Kike Ramírez, Luis Araya y Diego Mercado. La victoria posterior del Panionios sobre el Budva confirmó la clasificación de los santacruceros para la siguiente fase, que tendrá lugar en febrero. Lo siguiente, choque clave en la liga española ante el Caballa (cuyo parcial es también de 1-5), contra el que los de Albert Español se medirán este sábado 15, a las 11:00, en la piscina Acidalio Lorenzo.