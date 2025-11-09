Padilla salva y Viti resuelve para un Tenerife C lanzado

El Tenerife C se coloca tercero, a dos puntos del liderato, tras sumar tres puntos ante el Tenisca gracias al solitario tanto de Viti (1-0). El filial dominó la posesión durante una primera mitad en la que el cuadro palmero tuvo la mejor ocasión desde el punto de penalti, solventada por Padilla. Tras el receso, los de Rayco García fueron muy superiores y se adelantaron tras un saque de esquina, sin pasar apuros para conservar su mínima ventaja pese a jugar en inferioridad numérica los últimos diez minutos.

El Tenerife C no tardó en hacerse con el dominio del balón, mientras que el conjunto palmero esperó su momento a la contra y avisó con un tiro de Amai al lateral de la red. El guion no cambió hasta el minuto 42, cuando Josimar derribó a Amai y el colegiado señaló penalti. Agoney se encargó del lanzamiento desde los once metros, pero Padilla le adivinó las intenciones y mantuvo su marco a cero hasta el intermedio.

En la reanudación, el Tenerife C metió una marcha más y el dominio blanquiazul se tradujo en el 1-0 tras un rechace en un córner, que Viti mandó a la red de cabeza. El Tenisca no supo reaccionar y, pese a la superioridad numérica tras la expulsión de De la Rosa, el filial estuvo cómodo e incluso pudo sentenciar a la contra por medio de Dailo y Edu, ante un rival volcado sin opciones reales para devolver las tablas al marcador.