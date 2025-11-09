El Libby’s muere de pie en el primer derbi canario

El Tenerife Libby’s La Laguna cayó ante el Emalsa Gran Canaria en el Pabellón Pablos Abril. El equipo dirigido por Guillermo Orduna no pudo adjudicarse el primer derbi canario de la temporada, en un encuentro en el que fue de menos a más. Su mejora a lo largo del choque les permitió forzar el tie-break, aunque esta vez la fortuna no estuvo del lado blanquiazul.

El conjunto lagunero arrancó el choque con mayor acierto ofensivo, firmando buenos remates a través de Emily Zinger (6-3). Aun así, el encuentro se mantuvo igualado en todo momento, propio de un derbi canario. El Emalsa Gran Canaria equilibró el marcador con dos bloqueos consecutivos (6-6). La tónica de igualdad se prolongó hasta los compases finales del set, cuando las grancanarias lograron abrir una pequeña brecha (16-19). La manga terminó cayendo del lado visitante por 23-25, decidido por pequeños detalles.

La segunda siguió pareja hasta el 6-6, momento en el que Meg Brown dio ventaja a las visitantes. Pese a los intentos de Yeisy Soto y Rozalia Hnatyszn, el Emalsa Gran Canaria se impuso 15-25.

En el tercer periodo, las laguneras mejoraron en defensa y ataque. Un bloqueo de Akamere puso el 4-2 y encendió al pabellón, mientras Rozalia amplió la renta con un remate ante la líbero Belly Meñana (9-5). La escuadra de Orduna alcanzó su máxima con el 16-8 y cerró el set con un contundente 25-13. En la cuarta manga, Quinn Pelland impuso su ritmo al saque (5-3) y, pese a la igualdad hasta el 16-16, el empuje local llevó el choque al tie-break. Akamere lo sentenció con un bloqueo para el 25-23.

Ya en el quinto set, el desgaste pasó factura y las laguneras empezaron abajo (6-3). Aunque no faltó garra, no pudieron remontar y cayeron 9-15. El Tenerife Libby’s La Laguna suma así su segunda derrota del curso y la primera en un tie-break que hasta ahora había sabido manejar con solvencia.