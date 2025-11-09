Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Waterpolo

El Echeyde planta cara al Panionios pero cae derrotado

Los tinerfeños, que comienzan mandando, acaban cediendo contra el gigante griego

Los jugadores del Tenerife Echeyde.

Los jugadores del Tenerife Echeyde. / SIMÓN NOGUERA

Santa Cruz de Tenerife

El Echeyde cayó por 11-15 ante el Panionios en su segundo duelo de la Fase de Clasificación de la Conference Cup, pese a un inicio espectacular que dejó a los griegos descolocados. Mercado abrió la cuenta, Kike Ramírez firmó un doblete de zurriagazos y Andión puso el 4-0 en una sinfonía chicharrera. Sin embargo, el Panionios empató en un visto y no visto con un 0-4 letal y se marchó al descanso 5-7. El Echeyde perdió solidez, sufrió expulsiones y dejó escapar una renta que había trabajado con mucho oficio.

Tras el descanso, el bloqueo ofensivo continuó y los helenos ampliaron la ventaja hasta el 5-9. Aun así, Kike Ramírez, Héctor Martínez y los goles de Mercado y Araya sostuvieron un hilo de esperanza, aunque las expulsiones acabaron por romper al equipo. Gounas sentenció en superioridad, el Panionios aprovechó el desgaste final y el choque se cerró 11-15, con dos tantos tardíos de Tom De Weerd y Araya para maquillar el marcador. Pese al golpe, el Echeyde dejó buenas sensaciones y aún tiene opciones de pasar de ronda si hoy vence al White Sharks Hannover y el Panionios gana su partido.

TEMAS

