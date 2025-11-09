Waterpolo
El Echeyde planta cara al Panionios pero cae derrotado
Los tinerfeños, que comienzan mandando, acaban cediendo contra el gigante griego
El Echeyde cayó por 11-15 ante el Panionios en su segundo duelo de la Fase de Clasificación de la Conference Cup, pese a un inicio espectacular que dejó a los griegos descolocados. Mercado abrió la cuenta, Kike Ramírez firmó un doblete de zurriagazos y Andión puso el 4-0 en una sinfonía chicharrera. Sin embargo, el Panionios empató en un visto y no visto con un 0-4 letal y se marchó al descanso 5-7. El Echeyde perdió solidez, sufrió expulsiones y dejó escapar una renta que había trabajado con mucho oficio.
Tras el descanso, el bloqueo ofensivo continuó y los helenos ampliaron la ventaja hasta el 5-9. Aun así, Kike Ramírez, Héctor Martínez y los goles de Mercado y Araya sostuvieron un hilo de esperanza, aunque las expulsiones acabaron por romper al equipo. Gounas sentenció en superioridad, el Panionios aprovechó el desgaste final y el choque se cerró 11-15, con dos tantos tardíos de Tom De Weerd y Araya para maquillar el marcador. Pese al golpe, el Echeyde dejó buenas sensaciones y aún tiene opciones de pasar de ronda si hoy vence al White Sharks Hannover y el Panionios gana su partido.
