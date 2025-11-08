Primer derbi del curso para el Libby’s La Laguna

El Tenerife Libby’s La Laguna afronta hoy, a las 18:00 horas, su primer derbi canario de la temporada. Las laguneras se enfrentan al Emalsa Gran Canaria en el Pabellón Pablos Abril de Taco.

El conjunto lagunero afronta este compromiso en la cuarta posición de la tabla. Las tinerfeñas llegan después de caer en tierras catalanas ante el Sant Cugat, en un duelo que supuso su primera derrota del curso. Por su parte, las grancanarias ocupan la novena plaza, después de haber sido superadas por la vía rápida ante el Heidelberg-Volkswagen.

Guillermo Orduna, entrenador de la primera plantilla blanquiazul, analizó el trabajo realizado durante la semana previa al choque de hoy. «Venimos de perder nuestro primer partido de Liga, pero de las derrotas es de donde más se aprende. A partir de ahí se empiezan a corregir cosas para crecer y mejorar. En el último encuentro no pudimos cerrar los rallys largos; esta semana hemos trabajado sobre eso», afirmó.

El técnico argentino señaló como «muy importante» que la afición esté presente y llene las gradas del recinto lagunero. «Son un apoyo muy importante para el equipo. Debemos crear un ambiente fuerte para generar presión. Si el pabellón está lleno, supone un buen estímulo para nosotros y una tensión añadida para las visitantes. Este equipo ha demostrado que pelea hasta el final», concluyó.

El Cisneros se estrena en casa

Y el Cisneros La Laguna, a inaugurar su casillero de victorias. El cuadro dirigido por Miguel Rivera se estrena esta tarde (17:00 horas) ante su gente en la tercera jornada de la Superliga masculina de voleibol. Después de dos salidas consecutivas a Gran Canaria y a Manacor saldadas con derrota blanquiazul, el conjunto tinerfeño debuta hoy (17:00 horas) en el Pabellón Ríos Tejera. Lo hace, además, contra un duro oponente como el Conqueridor Valencia, cuarto clasificado.

El cuadro cisnerista espera estrenar su casillero de puntos a la misma vez que se reencuentra con su afición. Pese a tener momentos de buen juego en los citados partidos ante Guaguas y Conectabalear, ambos acabaron en derrota del conjunto de Rivera por 3-0 y 3-1, respectivamente.

Por su parte, su rival de hoy, el Conqueridor Valencia, llega a la cita con dos victorias en su haber. Si bien en la jornada inaugural remontaron un 2-0 en Leganés (acabaron venciendo 2-3), el pasado fin de semana ganaron en casa al Bus Leader San Roque (3-0). Por lo tanto, rival invicto y partidazo en el Ríos Tejera. n

Dura salida para el Cuesta Piedra

Los cuatro equipos tinerfeños de la Superliga 2 femenina juegan este fin de semana lejos de su feudo. Tres de ellos entran hoy en escena. El Cuesta Piedra, líder del A, encara una dura visita al Torrelavega, cuarto, a las 17:00. El Arona se mide el Zalaeta a las 16:30. En el B, el Fedes sale contra el Fuentes (17:30). Mañana, turno del Élite, que se enfrentará al Sant Quizer a las 17:00.

En chicos, el filial del Cisneros recibe al Vinarós (20:30 horas) y el Arona sale contra el Castellón (16:00).