El coloquio The Blue Challange abordó el deporte de élite

El Arona Gran Hotel, sede de Spring Hotels, acogió con gran éxito de asistencia y participación el coloquio «The Blue Challenge: Un espacio de diálogo sobre los retos, valores y futuro del deporte». El encuentro, celebrado como antesala de la II Travesía a Nado ‘The Blue Challenge’, reunió a leyendas olímpicas, líderes institucionales y empresariales para debatir sobre la superación y el futuro del deporte en Canarias.

Sacrificio, mentalidad y sueños olímpicos

La primera mesa redonda, protagonizada por el nadador de leyenda David Meca, la campeona mundial, Erika Villaécija y la campeona europea Laura Roca, ofreció una visión íntima y honesta sobre el deporte de alta competición:

Los ponentes destacaron la «dureza del trabajo de tantos años» y los «entrenamientos muy exigentes» como la base innegociable del éxito deportivo. Se enfatizó la importancia de «luchar por un sueño» —en sus casos, ser olímpicos— como la principal fuente de energía para «sobrevivir» a la exigencia diaria. Y es que la mentalidad es esencial para convertirse en un deportista de élite «mucha gente ha llegado a las puertas del éxito y se han perdido por la mentalidad» afirmó Roca. Todos los participantes coincidieron en la necesidad de «no abandonar nunca» y la capacidad de «aprender de los fracasos» como herramienta de crecimiento.

Colaboración Público-Privada: ADN de Spring Hotels

La segunda mesa de debate, que contó con la presencia de representantes institucionales como Manuel Gómez, consejero delegado de Ideco, Naím Yánez, concejal de turismo de Arona y Luis Sierra, concejal de deportes, junto a Miguel Villarroya, CEO de Spring Hotels, se centró en la gestión y el impulso de los eventos deportivos en la isla.

Miguel Villarroya «Desde el sector privado consideramos que el deporte es una herramienta de transformación social y económica.»

Los representantes institucionales subrayaron la «importancia de la colaboración público privada para eventos deportivos» y pusieron en valor la «capacidad y apuesta del municipio de Arona por el deporte».

Por su parte, el CEO de Spring Hotels, Miguel Villarroya, enfatizó el compromiso de la cadena con el deporte: «Desde el sector privado consideramos que el deporte es una herramienta de transformación social y económica. No se trata únicamente de patrocinar eventos, sino de generar impacto real en la comunidad, de impulsar hábitos saludables, crear identidad de destino y contribuir al desarrollo local. Esta declaración refuerza la visión del grupo de posicionar a Tenerife como un destino de entrenamiento y competición de primer nivel durante todo el año.

El éxito de este coloquio refuerza la posición de Spring Hotels no solo como patrocinador, sino como dinamizador y promotor de un diálogo constructivo sobre el futuro del deporte y sus valores en Canarias.