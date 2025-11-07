El Echeyde arranca una nueva aventura europea

El Tenerife Echeyde Masculino arranca hoy su cuarta aventura europea, en una nueva competición por Europa: la Conference Cup. Viaje hasta Grecia de los pupilos de Albert Español (octavos en Liga), tras el sabor amargo de la derrota del martes ante el Rubí (12-11), pero con el objetivo claro de acabar entre los dos primeros de su grupo para acceder a la siguiente ronda. Para ello, los tinerfeños se enfrentarán en esta primera fase al Budva montenegrino (hoy, 16:30), mañana (16:30) al Panionios heleno, anfitrión; y, por último, al White Sharks Hannover alemán el domingo (8:30).

Para el reto europeo (todos los encuentros se podrán seguir con suscripción en la web de European Aquatics) los isleños no podrán contar con el guardameta Davor Skokandic ni con el artillero Javier Gorría, lesionado. Sí viajan jugadores del Filial con nivel y experiencia como Ferran Soriano o Javier Espinosa. Dos refuerzos que se suman al plantel de este curso, con waterpolistas clave como el americano Luis Araya, máximo goleador con 13 tantos en el torneo doméstico; el capitán y defensor Nacho Gutiérrez, el vasco Iker González, Álex Andión, el canterano Pablo Díaz, nuevos fichajes como el portero Héctor Martínez o el holandés Tom De Weerd, así como el boya Diego Mercado, entre otros.

«Perder el otro día fue duro, pero debemos cambiar el chip y afrontar esta nueva oportunidad con ilusión y ganas. Es otro torneo y estamos ilusionados con jugarlo y dar guerra», explica el mexicano, quien, ademas, indica que conocen bien a dos de sus oponentes con los que se han enfrentado tanto en la Eurocup como en la Nordic League: Panionios (sendas derrotas) y Hannover (victoria en la Final Eight del pasado mayo en la Isla). «Los griegos tienen un nivel muy alto, juegan en una Liga top y a priori son los más fuertes y, en el caso de los germanos, tenemos la experiencia de la Nordic, donde fue un partido igualado que se decidió al final», dijo.

En el caso del Budva de Montenegro, Mercado asegura «no tener demasiadas referencias». «Pero vamos a preparar lo mejor posible ese debut para lograr el triunfo e iniciar bien el torneo». El propósito del Echeyde, con todo, está claro: clasificarse para la siguiente fase y seguir soñando con intentar emular aquel año histórico de 2022 en la Challenger Cup, donde llegó a ser semifinalistas. n