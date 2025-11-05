El Costa Adeje firma el mejor inicio visitante de su historia

El Costa Adeje Tenerife está haciendo historia en esta campaña 25/26 de Liga F Moeve. El conjunto blanquiazul ha firmado el mejor inicio como visitante en toda su trayectoria en la máxima categoría, confirmándose además como el mejor equipo a domicilio este curso.

Las de Eder Maestre suman 13 puntos de 15 posibles lejos del Rodríguez López, con un balance de cuatro victorias y un empate. Los triunfos ante Sevilla, Alhama, Real Sociedad y Levante, junto al empate inicial frente al Athletic Club (0-0), han impulsado al conjunto tinerfeño al liderato en la clasificación de visitantes.

El Costa Adeje Tenerife ha convertido sus desplazamientos lejos de la Isla en una fuente de puntos y goles: 14 tantos a favor y solo 3 en contra, con una media de casi tres goles por encuentro fuera de casa. Solo el Barça anota más en toda la competición. El cuadro blanquiazul supera en la tabla de visitantes a los cuatro grandes del campeonato. Le siguen Barcelona (con 12 puntos), Real Sociedad (11), Atlético de Madrid (8) y el Real Madrid (8).

Esta espectacular racha cobra aún más relevancia al compararla con las cifras de campañas anteriores. En la 24/25, el equipo sumaba 6 puntos como visitante; en la 23/24, apenas 4; y en la 22/23, también 4, con solo tres goles marcados fuera de casa. Incluso en su mejor registro histórico hasta ahora, en la 20/21, el conjunto blanquiazul había logrado 11 puntos (tres victorias y dos empates) a domicilio en las primeras cinco salidas.

A un punto de toda la 24/25

Pero el impacto de estos dígitos se multiplica si se analiza el registro global de las últimas temporadas. El equipo de Eder Maestre se encuentra ya a solo un punto de igualar los 14 que logró como visitante en toda la 24/25, supera con holgura los 9 de la 23/24 y se aproxima a los 19 con los que cerró la 22/23 tras quince jornadas fuera de casa. En otras palabras, en cinco desplazamientos, el conjunto tinerfeño ha alcanzado casi todo lo que necesitó –o incluso más– en cada una de esas temporadas lejos de su feudo.

La fortaleza del equipo fuera de casa se apoya en un grupo que combina experiencia, juventud y ambición. La capitana Patri Gavira, que llegó al club en 2016 y ha sido testigo directo de la evolución del proyecto, valora este salto competitivo alcanzado por el equipo: «Un aspecto clave que estamos notando esta temporada es el cambio de instalación donde entrenamos y nos preparamos. Eso nos ayuda a asimilar situaciones en el campo, por dimensiones y superficie, a donde vamos a jugar y eso el equipo lo nota con respecto a años anteriores».

Revela que una de las claves radica en «el trabajo», mientras el equipo busca generar «muchas ocasiones para hacer gol», algo que también ejecutan «en casa», aunque las dinámicas hacen que sean aún más letales «fuera». «Los números a domicilio motivan al grupo y deseamos que la racha siga lo máximo posible, sin dejar de lado que queremos lograr en casa números parecidos para ser fuertes también en el Heliodoro», subraya Gavira.

También destaca la aportación de Aithiara Carballo, que en su regreso al equipo se ha convertido en una de las jugadoras más determinantes desde el lateral izquierdo. «Desde el primer partido de la temporada en Lezama, me di cuenta que el equipo era muy sólido defensivamente y eso fuera de casa supone un extra. Una de las claves es que somos una piña y vamos todas a una, estamos viendo cómo hacemos mucho daño a los rivales lejos de la isla y eso nos hace confiar mucho en nuestro trabajo», asegura la futbolista orotavense.