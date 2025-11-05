La Copa de la Reina se celebrará en Tenerife

La Copa de SM La Reina Iberdrola regresa a Tenerife después de ocho años desde la última ocasión en que el torneo del KO se disputara en la isla. Del 22 al 25 de enero de 2026 los ocho mejores conjuntos de la primera vuelta de la Liga Iberdrola buscarán suceder en el palmarés a Avarca de Menorca. Entre ellos, uno de los aspirantes a jugarla será el CV Haris Tenerife Libby's La Laguna.

El Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife será el escenario del mejor voleibol nacional, a lo largo de cuatro días que convertirán a la isla en el epicentro del voleibol femenino nacional, reuniendo a los ocho mejores equipos de la máxima competición nacional. El evento, organizado por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), contará con el apoyo de Iberdrola, Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además de la colaboración de la Federación Canaria de Voleibol.

La llegada del torneo a tierras canarias refuerza el compromiso institucional con el desarrollo del deporte y consolida a Tenerife, una de las plazas históricas del vóley femenino español, como una sede de referencia para acoger grandes competiciones nacionales e internacionales.

El recinto rinde homenaje a la figura clave de Quico Cabrera, presidente del Club Voleibol Tenerife, que fuera dominador del vóley español a lo largo de casi dos décadas. El Pabellón Quico Cabrera ya fue sede de la Copa Princesa y la Fase Final de la Superliga Femenina 2 y refuerza ahora la capacidad insular de organizar grandes competiciones.

Venta de entradas

Las entradas y abonos para disfrutar del espectáculo estarán disponibles desde el 5 de noviembre en la web oficial de venta (https://tickets.oneboxtds.com/rfevb-tickets/events/49663?sessionView=LIST). Se ofrecerán cuatro categorías de precios, con abonos entre 40 y 180 euros, y entradas diarias entre 4 y 65 euros, además de descuentos del 50% para menores de 18 años. Como promoción de lanzamiento, hasta el 1 de diciembre se aplicará un 25% de descuento utilizando el código ESVOLEY durante el proceso de compra.

Jugadoras y técnicos del Arona Tenerife Sur, tras el subcampeonato de la Copa de la Reina de 2018 / Delia Padrón

La Copa de la Reina Iberdrola vuelve a la isla de Tenerife después de la edición de 2018 -celebrada en el Pabellón Juan Ríos Tejera de La Laguna-, un momento que ponía fin a dos décadas de ausencia del torneo del KO a la isla tinerfeña. La 51ª edición de la Copa de SM La Reina Iberdrola mantendrá el formato de competición con ocho equipos participantes que conocerán su hoja de ruta hacia el título con el sorteo de emparejamientos. En aquella ocasión el Arona Tenerife Sur fue -tras eliminar al CV Haris- subcampeón al caer en la final contra el VB Logroño (3-1).