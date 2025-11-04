La Laguna acoge el Tour Universo Mujer

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna acogió la presentación de la XXXII edición del Tour Universo Mujer, que tendrá lugar el fin de semana del 22 y 23 de noviembre en la Plaza del Cristo. De este modo, La Laguna se convertirá en la capital del deporte femenino con la llegada del mayor evento deportivo gratuito al aire libre.

El centro de la ciudad se transformará en un polideportivo para que quien quiera pueda disfrutar de hasta 35 disciplinas diferentes, como pelota, fútbol, tenis, rugby, karate, gimnasia, hockey, montaña y escalada, badminton, tiro con arco, boxeo... además de recrearse con las clases de fitness y de zumba. Tampoco faltará una representación de deportes autóctonos.

El acto contó con la presencia de Badel Albelo, concejal de Deportes de San Cristóbal de La Laguna; Beatriz Vesperinas, subdirectora adjunta de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes; Tomás Pacheco, delegado institucional de Iberdrola en Canarias; Sara Dorta y Andrea González, madrinas del Tour en esta localidad; y del director del Tour Universo Mujer, Rubén González. Asimismo, acudió una amplia representación de las Federaciones y los Clubes que participarán en este evento.

Para empezar, Albelo tomó la palabra: «Nos sentimos muy orgullosos de que La Laguna haya sido elegida como una de las sedes para esta gran cita con el deporte femenino», comentó.

Por su parte, Beatriz Vesperinas indicó que «el Tour Universo Mujer cierra su novena temporada en San Cristóbal de La Laguna, y lo hace con una fórmula de éxito: deporte, igualdad y actividades al aire libre para todos los públicos».

Tomás Pacheco subrayó la importancia de apoyar este tipo de iniciativas: «Iberdrola se siente en enormemente cómoda con esta iniciativa. Estamos felices colaborando en este evento en San Cristóbal de La Laguna, más aún para mí personalmente, viendo cómo llega a nuestra tierra el Tour Universo Mujer, que resume claramente el impulso que Iberdrola ha dado en los últimos diez años al deporte practicado por mujeres».

Rubén González hizo un repaso de las actividades de esta parada, que arrancarán el sábado 22 a las 17:00: «El enclave es el ideal para cerrar una exitosa temporada. Todo el mundo que se acerque hasta la Plaza del Cristo encontrará una forma diferente de divertirse y de hacer deporte. Podrán practicar boxeo, tiro con arco, fútbol, balonmano, voleibol, esgrima, tenis de mesa, pelota… y disfrutar de un maratón de zumba y de deportes autóctonos».

En representación de las deportistas, acudieron la piloto Sara Dora y la jugadora de voleibol del Aguere Andrea González, madrinas del Tour en San Cristóbal de La Laguna. «A lo largo de mi vida he practicado deportes con una participación femenina muy escasa, por lo que la creación de este tipo de proyectos se valora enormemente», afirmó Sara. «Me siento orgullosa de ser madrina. Es fundamental dar visibilidad a todas las mujeres que luchan cada día por hacerse un hueco en el deporte», apuntó Andrea.