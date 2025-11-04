Ya se conoce la hora del España-Georgia que se jugará en Tenerife

Ya hay día y hora para el regreso de la selección española masculina a Tenerife. Después de seis años de ausencia el combinado absoluto volverá a jugar en el Santiago Martín el domingo 30 de noviembre, midiéndose a Georgia y en el choque que supondrá el estreno, en territorio español, de Chus Mateo como seleccionador su sustitución de Sergio Scariolo.

El enclave de este choque, clasificatorio para la Copa del Mundo de baloncesto de Catar, a celebrar en 2027, fue adelantado por este diario a finales de julio, antes de un anuncio oficial que se produjo el pasado 12 de septiembre.

Desde ese momento se pusieron a la venta unas entradas que ya se han agotado para el primer anillo del Santiago Martín. De las disponibles, el precio oscila entre los 10 y los 20 euros. Ahora, la Federación Española de Baloncesto ha hecho oficial la hora exacta del choque, franja que estaba pendiente de la mejor ubicación posible dentro de la parrilla televisiva. Así, el encuentro a celebrar en Los Majuelos arrancará a las 18:45 horas.

¿Con tres canaristas?

Este partido tendrá, al margen del debut en España de Chus Mateo -se estrenará de manera oficial el jueves 27 visitando a Dinamarca-, varios alicientes para el aficionado tinerfeño. Por un lado la posible presencia en el combinado español de al menos dos jugadores de La Laguna Tenerife, Jaime Fernández y Fran Guerra, habituales en los compromisos de la selección estos últimos años cuando sus problemas físicos no se lo han impedido.

Además, el duelo del día 30 supondrá la despedida oficial de su selección de Gio Shermadini, que tras esta ventana FIBA, y dos décadas defendiendo los intereses deportivos del citado país caucásico, dice adiós a su combinado, donde es una verdadera institución. "Primero me despediré de mis fans en Georgia y luego lo haré aquí, en Tenerife", señaló el pívot canarista hace unas semanas.

Shermadini lucha por un rebote con Juancho Hernangómez en el pasado Eurobasket. / FIBA

La implicación de las diferentes autoridades locales, la buena sintonía existente con la Federación Española, y las positivas experiencias previas en la Isla han hecho posible este regreso de la selección. Será el quinto encuentro oficial del combinado masculino en la Isla en poco más de ocho años.

Después de casi cuatro décadas de ausencia, España volvió a Tenerife en agosto de 2017, con motivo de un triangular ante Túnez y Bélgica que sirvió como punto de partida hacia el Eurobasket 2017, donde los de Sergio Scariolo acabarían siendo bronce.

La lesión de Llull

Esa vuelta a la Isla quedó eclipsada por la grave lesión de Sergio Llull. En el arranque del choque contra Bélgica el base madridista realizó un mal apoyo que le produjo la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Una afección que tuvo al balear fuera de combate durante casi nueve meses.

Ya a primeros de diciembre de 2018 España jugaría de nuevo en la Isla. Lo haría ante Ucrania con una agónica victoria (72-68) que le daría la clasificación para la Copa del Mundo de China de 2019, donde a la postre se colgaría el oro. En aquella ocasión vistieron la camiseta de la selección hasta tres canaristas: Javi Beirán, Rodrigo San Miguel y Sebas Saiz.

España celebra su clasificación para el Mundial de China trras ganar en Tenerife a Ucrania. / Carsten W. Lauritsen

La experiencia se reeditó, apenas unos meses después, concretamente a finales de febrero de 2019, con otra ventana. Aquella cita, con España ya clasificada y contra Turquía, fue intrascendente. La selección venció sin apuros y los mismos tres canaristas de la ventana anterior tuvieron minutos, si bien la presencia de Rodrigo San Miguel, que acabó lesionado en la espalda, resultó casi testimonial.

El sistema de competición

En el sorteo celebrado en mayo para esta Copa del Mundo de Catar 2027, España quedó encuadrada en el Grupo A de los Qualifiers europeos junto a Georgia, Dinamarca y Ucrania. Los tres primeros clasificados obtendrán el billete a la segunda y definitiva fase, en la que cruzarán con los tres primeros del Grupo B (Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía). En este Grupo I, en el que se arrastran todos los resultados obtenidos en la primera fase, los tres primeros obtendrán el billete para Catar 2027.