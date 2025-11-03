El Tenerife B suma un punto con un gol en el minuto 89

El CD Tenerife B sumó un punto en su visita al Cacereño tras un empate (1-1) en el encuentro correspondiente a la octava jornada de la Primera Federación Femenina. El partido, disputado en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado, de Cáceres, estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio.

En el minuto 7, la guardameta tinerfeña, Ariana Álvarez, intervino con acierto para detener un potente disparo de Sara Carrillo. En el 35’ fue anulado un gol de las tinerfeñas por fuera de juego. A continuación tuvo que volver a aparecer Ariana para impedir un tanto local. Fue un primer tiempo igualado.

El Tenerife B salió con intensidad en la segunda mitad, pero el Cacereño se adelantó en el marcador en el 52’ gracias a un remate de Midori Yoshimura. Para buscar la reacción, el técnico Adrián Albéniz realizó los primeros cambios: Nuria Pon sustituyó a Paula Hernández y Gasienica reemplazó a Adriana Méndez. En dinámica creciente, las blanquiazules lograron igualar con un tanto en el minuto 89 marcado por Esther García.

El filial se enfrentará al Valencia en casa el próximo fin de semana.

Real Unión y Argual

Paso adelante de los dos representantes de la provincia en el Grupo 2 de la Segunda Federación Femenina, dentro de la octava jornada.

El Argual recibió al Levante B en el municipal de Aceró y se impuso con claridad (3-0). Cindy García encarriló pronto el resultado con un gol en el minuto 5. La grancanaria amplió la diferencia al cuarto de hora con un lanzamiento de penalti. Con el encuentro decantado, el Argual anotó una tercera diana en el minuto 68. La autora fue la venezolana Argüelles.

También salió a escena el Real Unión. En su caso, para visitar al SE AEM B en el campo municipal de Recasens (Lleida). Marta Parralejo acercó a las tinerfeñas al triunfo con un gol en el minuto 14. Pero las catalanas no se rindieron y empataron por medio de Sarrasols (50’).

Nerea Sánchez, del Real Unión, fue expulsada cerca del final del partido por dos tarjetas amarillas.

Las tinerfeñas recibirán el próximo domingo al Dinamo Guadalajara, mientras que el Argual jugará ese mismo día en Elche. n