Al Tenerife B se le escapa el partido en un suspiro

El Tenerife B pagó caro sus errores ante un Fuenlabrada que necesitó poco para llevarse los tres puntos en la Ciudad Deportiva Javier Pérez (1-3). El filial llevó la iniciativa con el balón en su poder a lo largo del partido, frente a un cuadro fuenlabreño bien plantado en defensa que se adelantó de penalti y aprovechó dos desajustes defensivos de los de Mazinho para ampliar diferencias.

Ambos equipos trataron de hacerse con la posesión durante unos primeros compases de tanteo, sin llegadas claras a ninguna de las áreas. Hasta que pasado el primer cuarto de hora, un agarrón de Kevin sobre Pescador cuando se ejecutaba un saque de esquina lo señaló el colegiado como penalti, encargándose Santiestebean de transformar la pena máxima.

Solo un minuto después, aprovechando el bajón anímico rival, Montes colgó un balón desde la derecha que Carlos Bravo, libre de marca en la frontal del área chica, cabeceó lanzándose en plancha para ampliar diferencias.

Con dos tantos de ventaja, el Fuenla se desentendió del balón y ejerció un juego más defensivo tratando de pausar el ritmo, aunque ocasionalmente merodeó el área local a través de transiciones rápidas al ataque.

Tras el receso, el Tenerife B apretó sobre el marco visitante. La insistencia dio sus frutos en un nuevo saque de esquina de Omar a los diez minutos de la reanudación, que Trilla cabeceó a gol.

Cuando parecía que más cerca estaba el empate, llegó un nuevo golpe para el filial tras un pase atrás de Giovanni que cazó Isma Fernández, quien no perdonó en el mano a mano. A raíz del 1-3, el Fuenlabrada echó el cerrojo y se limitó a defenderse de las constantes llegadas del cuadro tinerfeñista, que jugó con más corazón pero sin ideas. n

Cuatro puntos de 12 como local

Todavía en la zona de promoción de ascenso a Primera Federación, el CD Tenerife B ha pasado de ser líder a caer al cuarto puesto en solo dos jornadas. Al margen de su derrota en Alcalá (1-0) en un partido en el que los blanquiazules fueron superiores a su rival y desperdiciaron incluso un penalti que hubiese supuesto el empate, el verdadero problema que frena al equipo de Mazinho está en la Ciudad Deportiva. El filial ha sumado cuatro de sus cinco victorias –en nueve jornadas– a domicilio. En casa, por contra, solo una alegría en cuatro partidos, la de la segunda jornada de Liga contra el Quintanar. Después, empate frente al Conquense y tropiezos contra el Socuéllamos y el Fuenla. En la Isla, cuatro puntos de 12: un 33% del botín en juego que contrasta con el 80% que se obtiene fuera.