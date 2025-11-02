El Tenisca se desata y golea al San Bartolomé

El Tenisca, en el estreno de su nuevo técnico Juan Arsenal, cortó de cuajo su racha de siete partidos sin ganar al golear a un inoperante San Bartolomé. El cuadro palmero ya salió con una marcha más y a los cinco minutos abrió el marcador por medio de Jorge Gómez, quien anotó de vaselina tras cazar un balón muerto en el área. El propio Jorge pudo hacer doblete minutos más tarde, pero no llegó por muy poco a rematar un centro de Agoney desde la derecha.

En la primera llegada del San Bartolomé, a balón parado, Borja restableció la igualada. Sin embargo, cinco minutos más tarde, Amai devolvió la ventaja local culminando un contragolpe a pase de Agoney. Seguidamente, Jorge Gómez volvió a perdonar al tirar junto a la madera dentro del área.

El Tenisca siguió haciendo daño a la contra, y así llegó el tercero tras un servicio de Airam Benito hacia Agoney, quien se zafó de la zaga y no perdonó en situación de uno contra uno. Tras ello, Amai batió dos veces al meta visitante, pero ambas acciones quedaron anuladas por fuera de juego; aunque el 4-1 acabó llegando gracias a un lanzamiento de Edu Santana desde el centro del campo.

En la reanudación, el conjunto tenisquista se limitó a defenderse y salir al contragolpe, sin pasar apuros ante un cuadro batatero inoperante en la zona ofensiva que no volvió a crear peligro. De esta manera, Jorge Gómez hizo el quinto de los suyos; y ya en la recta final, Néstor amplió distancias a pase de Christian, quien remató de cabeza para hacer el definitivo 7-1 ayudado por el desvío de Adrián Barrera.