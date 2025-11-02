La remontada del Marino se frustra en el alargue

Herbania y Marino firmaron las tablas en Los Olivos (2-2). El cuadro majorero llegó con ventaja al término de una primera parte dominada por el equipo marinista, que remontó en la recta final. Ya en el descuento, los de Nauzet Cruz, jugando en inferioridad numérica, devolvieron las tablas, pero no lograron los tres puntos al desaprovechar una pena máxima en el último instante de la prolongación.

Tras el tanteo inicial, Aythami abrió el marcador para el cuadro majorero a los diez minutos, con un disparo colocado desde la frontal en la primera llegada clara del partido. El Herbania ejerció un juego más conservador y trató de abrir brecha a la contra.

El Marino siguió dominando la posesión en la segunda parte, y tras un primer intento de Pirri repelido por Tony, restableció la igualada gracias a un centro desde la derecha que Facu Pérez remató a la red en el segundo palo. Ya en el minuto 86, jugando en superioridad numérica, el combinado de Los Cristianos le dio la vuelta al marcador con un gol de Álvaro Iglesias a la media vuelta.

En el minuto 90, con los de Nauzet Cruz volcados a la desesperada, llegó el 2-2 definitivo de Joel al cazar un balón en el segundo palo. Yared tuvo la oportunidad para culminar la remontada desde el punto de penalti en el minuto 95, pero David desvió su primer lanzamiento; el colegiado ordenó a repetir, pero su segundo intentó lo envió alto y el marcador no se volvió a alterar. n