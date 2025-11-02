El Libby’s sufre la primera derrota de la temporada

Primera derrota de la temporada para un Tenerife Libby’s La Laguna combativo. El conjunto lagunero cayó ayer sábado ante el DSV Sant Cugat en el Pabellón Municipal Vallderoix. El equipo de Guillermo Orduna luchó cada set, mostrando garra y carácter, aunque finalmente no pudo imponerse ante el conjunto catalán (3-1).

El primer punto del partido resumió perfectamente la tónica del encuentro: rallys largos, mucha disputa y calidad por parte de ambos equipos. Rozalia Hnatyszyn comenzó muy activa, protagonizando varios ataques por su zona y firmando dos puntos consecutivos (2-3). La igualdad se mantuvo constante (7-7), sin que ninguno de los conjuntos lograra despegarse en el marcador (14-14) hasta los compases finales. La propia Rozalia volvió a ser decisiva en la recta final, intentando romper el equilibrio (17-19), pero el empuje local terminó imponiéndose para sellar el set a su favor (25-22).

El segundo periodo comenzó con buen pie para el Tenerife Libby’s La Laguna. Yeisy Soto, con un potente remate, y Antonela Fortuna, haciéndose grande en la red con un bloqueo, dieron aire a las laguneras (4-6), aunque las tornas se igualaron rápidamente (8-8). A partir de ahí, las catalanas tomaron la iniciativa gracias a los ataques efectivos de Westergaard, obligando a Guillermo Orduna a detener el juego con un tiempo muerto para frenar la racha rival. Pese al esfuerzo y la entrega del conjunto tinerfeño, el dominio local se consolidó en el tramo final (25-14).

Las jugadoras blanquiazules –aunque esta vez luciendo su aclamada tercera equipación– saltaron al tercer set con rabia y determinación. El intercambio de puntos fue de alto nivel por ambos bandos, ofreciendo un gran espectáculo (12-14). El Tenerife Libby’s La Laguna supo manejar la presión a la perfección y, liderado por una inspirada Antonela Fortuna, dio un golpe sobre la mesa para prolongar el partido. El set se cerró con una brillante actuación de Carolina Camino, que sentenció el 23-25 y mantuvo con vida a las tinerfeñas.

La inercia positiva se trasladó al inicio del cuarto set. Soto continuó sumando en ataque, pero fue Quinn Pelland quien marcó diferencias con varias fintas consecutivas que desarmaron la defensa rival (3-5). Sin embargo, el Sant Cugat reaccionó, dominando la red y dándole la vuelta al marcador (15-13). En el tramo final, un parcial de cuatro puntos consecutivos selló el 25-19 y el 3-1 global a favor del conjunto catalán. n