Enrique Cruz no puede con la tiranía de Jorge Cagiao

Esfuerzo titánico, pero sin premio. El tinerfeño Enrique Cruz, junto a su copiloto Yeray Mujica, y a bordo del Toyota GR Yaris Rally2, se tuvieron que conformar ayer con la segunda plaza del 50º Rallye Costa de Almería –domde se estrenaban los isleños–, donde se impuso el gallego Jorge Cagiao (junto a Javier Martínez y pilotando su Alpine A110 GT+), que con este triunfo certifica de manera matemática su segundo título seguido en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA-Recalvi). El lagunero, por su parte, tiene en la mano el subcampeonato, toda vez que aventaja ya en 24 puntos a Daniel Berdomás, en esta ocasión cuarto. De esta forma, a Cruz le valdría que acabar entre los 10 primeros en el Ciudad de Valencia, prueba que, en el último fin de semana de noviembre, cierra el calendario.

Tras haber ganado el viernes por la noche el primero de los tramos, Cruz y Mugica vieron como Jorge Cagiao puso velocidad de crucero desde la primera pasada de ayer para escenificar una película que se repitió una y otra vez: mejor tiempo del gallego con el tinerfeño segundo y pisándole los talones. Así fue desde el segundo hasta el décimo tramo. En varios de ellos con diferencias por debajo de los dos segundos. Incluso en el sexto hubo solo dos décimas entre ambos. Ya en la undécima pasada Cruz no arriesgó para firmar una tercera plaza –por detrás de Alberto Ordóñez– que lo dejaron a 23 segundos y una décima de Cagiao. n