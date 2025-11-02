Campeonato de España de Rallys Asfalto
Enrique Cruz no puede con la tiranía de Jorge Cagiao
El gallego certifica su título nacional y el lagunero tiene a tiro el subcampeonato
Esfuerzo titánico, pero sin premio. El tinerfeño Enrique Cruz, junto a su copiloto Yeray Mujica, y a bordo del Toyota GR Yaris Rally2, se tuvieron que conformar ayer con la segunda plaza del 50º Rallye Costa de Almería –domde se estrenaban los isleños–, donde se impuso el gallego Jorge Cagiao (junto a Javier Martínez y pilotando su Alpine A110 GT+), que con este triunfo certifica de manera matemática su segundo título seguido en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA-Recalvi). El lagunero, por su parte, tiene en la mano el subcampeonato, toda vez que aventaja ya en 24 puntos a Daniel Berdomás, en esta ocasión cuarto. De esta forma, a Cruz le valdría que acabar entre los 10 primeros en el Ciudad de Valencia, prueba que, en el último fin de semana de noviembre, cierra el calendario.
Tras haber ganado el viernes por la noche el primero de los tramos, Cruz y Mugica vieron como Jorge Cagiao puso velocidad de crucero desde la primera pasada de ayer para escenificar una película que se repitió una y otra vez: mejor tiempo del gallego con el tinerfeño segundo y pisándole los talones. Así fue desde el segundo hasta el décimo tramo. En varios de ellos con diferencias por debajo de los dos segundos. Incluso en el sexto hubo solo dos décimas entre ambos. Ya en la undécima pasada Cruz no arriesgó para firmar una tercera plaza –por detrás de Alberto Ordóñez– que lo dejaron a 23 segundos y una décima de Cagiao. n
- Zahra, la joven que murió en el tranvía de Tenerife tras cumplir su sueño de viajar a Asia
- Un refugiado alemán y una receta centenaria: esta es la historia de la pastelería más antigua de Canarias que está en Tenerife
- Entra en vigor en Tenerife el cobro del céntimo forestal al repostar carburante
- Álvaro Benito: «Para estar donde Felipe Miñambres en el CD Tenerife, hay que estar muy preparado»
- La ampliación del tranvía, la creación de ecobulevares y la mejora de los barrios: propuestas para alcanzar la Santa Cruz 'soñada'
- Unas nubes poco comunes aparecen en la costa de Tenerife y la Aemet explica su origen
- Un motorista en estado crítico tras colisionar con otro vehículo en Santa Cruz de Tenerife
- Halloween y Noche de Finados en Tenerife: estos son los planes más destacados para disfrutar en la isla