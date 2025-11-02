Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol / Superliga Masculina

Al Cisneros se le hace demasiado largo en Manacor

El equipo de Miguel Rivera se lleva la primera manga, pero pierde en las tres siguientes (3-1)

Los jugadores del Cisneros celebran un punto. | EL DÍA

Los jugadores del Cisneros celebran un punto. | EL DÍA

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Estuvo cerca de puntuar el Cisneros La Laguna en una cancha complicada como el Poliesportiu Miquel Ángel Nadal. En su segundo compromiso seguido a domicilio, el cuadro tinerfeño ganó el primer set, aunque el Conectabalear CV Manacor remontó para acabar venciendo por 3-1. El cuarto periodo, una batalla que pudo decidirse para cualquier lado en una noche en la que el ex del Cisneros Carlos Nieves anotó 26 puntos y fue MVP.

Arrancó fuerte en defensa el Cisneros, maniatando a un rival con un gran poderío ofensivo. Grandes minutos del equipo de Miguel Rivera con Nacho Roberts al mando, pues primero encontró a los centrales y luego a un Víctor Andreu que dejó rápido su sello en el encuentro. Sergio Noda se encargó de cerrar el 0-1 (23-25).

El golpe, lejos de sacar de la pista a los baleares, pareció reactivarles. 6-1 de salida en una segunda manda con un solo dueño que concluyó 1-1 con el 25-19 final. En el tercer set, el dominio manacorí desembocó en un 25-20 y el cuarto, a pesar de la fabulosa puesta en escena colegial, acabó cayendo del lado local por 24-26.

Se quedó cerca de puntuar el Cisneros La Laguna, que deja atrás un comienzo complicado de temporada, con dos encuentros a domicilio (0-2). Ahora llegará el turno de hacerse fuerte en casa, empezando por este próximo sábado, cuando reciban al Conqueridor Valencia en el Ríos Tejera. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents