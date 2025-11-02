El Canarias sigue invicto tras un sufrido triunfo

El Fundación CB Canarias sacó adelante una difícil salida para imponerse al Joventut en el Olímpic de Badalona (78-81), mantenerse invicto (4-0) y situarse líder en solitario del Grupo A de la Liga U. El grupo de Ronald Cómez firmó un buen trabajo colectivo para superar a un rival con mucho talento, que apuró sus opciones hasta el último resuello. Con cuatro jugadores en dobles dígitos de valoración, el conjunto tinerfeño se llevó un pulso en el que estuvo casi siempre por delante.

El paso al frente en los minutos más calientes de jugadores como Rafa Rodríguez, Mohamed Sangaré, Dylan Bordón (16 puntos y 7 asistencias) o Xabi López (14 puntos y 13 rebotes para 17 de valoración), explican en parte una victoria en la que también brilló el buen hacer bajo tablero de David Moliné (9 puntos y 11 rebotes), la solidez del bloque en tareas defensivas y los intangibles de los Diego Fernández, David Delgado y compañía.

Costó agarrar las riendas del electrónico, entre otras cosas porque la Penya, dirigida por Trifón Poch, intentó hacer valer su condición de local. Siete puntos consecutivos de Bordón, incluido un 3+1, y varias acciones de mérito en la pintura de Moliné amagaron con las primeras rentas significativas para los insulares (14-21, 16-23). Sin embargo, el choque crecería parejo. Los laguneros buscaban una y otra vez abrir hueco y estirar sus rentas en el marcador. Ocurrió de nuevo al inicio del tercer cuarto, con Xavi López enhebrando dos buenas canastas (41-47), aunque el Joventut respondía siempre (49-49, 59-61, 68-68).

Ya en el último cuarto, el Canarias aprovechó la calidad del propio López (68-71), una buena continuación de Sangaré (71-75) y un canastón de Rafa Rodríguez seguido de un triplazo del base lagunero (74-81) para allanar el triunfo. Lo intentó hasta el final la escuadra verdinegra, que tuvo incluso un triple sobre la bocina de Del Castillo para forzar la prórroga, pero su tiro no entró y los aurinegros acabaron llevándose una trabajada victoria. n