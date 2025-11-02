El Atlético Paso se mantiene en la lucha por el liderato del grupo

El Atlético Paso sigue la estela del líder (tiene un punto menos que el Lanzarote) gracias a su triunfo por goleada ante un San Fernando que sigue en mala racha (3-0). Tras el tanteo inicial, el cuadro palmero se fue haciendo con la posesión y se adelantó cerca de la media hora. En la segunda mitad, fue el Sanfer quien dio un paso al frente y llevó la iniciativa, pero los de Maxi Barrera ampliaron su ventaja a la contra y sentenciaron a balón parado.

Los primeros compases fueron de tanteo y sin llegadas a ninguna de las áreas a excepción de un tímido golpeo de Edu Salles desde la frontal atrapado por Roberto. Paulatinamente, el conjunto palmero trató de hacerse con el control de la posesión, aunque no logró incomodar a un San Fernando que se mantuvo bien plantado sobre el campo.

En el minuto 28, la mejoría del Atlético Paso tuvo su recompensa tras un servicio al espacio de Ale Martínez hacia la carrera de Matías Cedrez, que no perdonó con un tiro raso en el mano a mano. En la réplica al filo del descanso, Pipa colocó un centro raso al área que Edu Salles no atinó a rematar, blocando Roberto en dos tiempos para mantener su marco a cero.

Tras el receso, el Sanfer metió una marcha más y sometió a la zaga verdita, que tuvo que emplearse a fondo a la hora de juego para sacar un balón bajo palos en una jugada embarullada en el área. Pese a ello, Ale Martínez pudo ampliar diferencias a la contra, pero Fermín estuvo acertado para desviar su golpeo en el uno contra uno.

En una nueva contra en el minuto 74, Guille Roque filtró un balón entre líneas que David Pérez aprovechó, solo en el interior del área, para poner tierra de por medio con un trallazo al primer palo. A partir de entonces, el choque entró en una fase intensa de ida y vuelta y juego brusco hasta que, en el minuto 90, Samu Corral sentenció al cabecear un córner en el segundo palo. n