Sebastián Peña podría jugar antes de Navidad

Tres meses de litigios, tensión y una posterior reconstrucción vertiginosa hasta que hoy (17:30) y en la cancha del Mideba Extremadura, el Santa Cruz Adein Tenerife Fundación CB Canarias afronte su estreno absoluto en la Superliga de Baloncesto en Silla de Ruedas, la máxima categoría nacional. El contexto es singular. Apenas hace dos semanas, el Tribunal Administrativo del Deporte falló a favor del club tinerfeño en el recurso presentado contra la sanción por alineación indebida de Jhoan Sebastián Peña, que meses atrás le había arrebatado un ascenso conquistado sobre el parqué.

Ese dictamen cambió por completo el destino de una entidad que ya había diseñado su temporada en la Primera División. Hoy, 1 de noviembre, con escaso tiempo para rearmar su estructura y un mercado prácticamente cerrado, el Adein debuta en la cúspide del baloncesto adaptado español con una plantilla reducida y fichajes aún por incorporarse. «Somos realistas, el objetivo es la permanencia», resume Tino Padrón, que esta campaña asume un doble rol de entrenador y, en caso de necesidad, jugador.

La secuencia de acontecimientos que desembocó en el debut de los aurinegros en la élite resulta difícil de condensar. El conjunto tinerfeño cerró la pasada temporada como subcampeón de la Primera División, certificando en la cancha un ascenso que después le sería arrebatado por una denuncia por alineación indebida. El Adein reclamó y, tras resolverse favorablemente en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) el recurso interpuesto por el club, la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad oficializó hace dos semanas el ascenso del cuadro tinerfeño.

La montaña rusa de emociones –«negativas, positivas y, en definitiva, estresantes», en palabras del técnico– ha sido la tónica de los últimos meses en el club. El Adein, que apostaba por la estabilidad y la planificación a medio plazo, tuvo que rehacer su hoja de ruta a contrarreloj. «Yo tengo las cosas claras: ahora toca verlas venir; cuando lleguen los fichajes, luchar de verdad con los equipos con los que tenemos que luchar. Uno llegará la semana que viene y los demás antes de Navidad», explica Padrón. El entrenador asume que «hay equipos que no están al alcance porque son muy fuertes, con jugadores de primer nivel», pero no renuncia a competir con dignidad. «El deporte es deporte, cinco contra cinco, y nunca se sabe», recalca.

El primer examen no puede ser más exigente. Arriba un Mideba Extremadura, clásico de la Superliga y habitual candidato a los puestos nobles. El conjunto pacense acumula más de 20 años participando en la máxima categoría, posee una rotación larga y figuras internacionales de renombre. El Adein, por su parte, llega con lo justo. «Sabemos lo que tenemos y lo que tienen ellos, pero intentaremos dar la cara», asegura el técnico isleño.

«Pasaremos un mes apuradillo, pero esperamos que vengan los fichajes y a partir de ahí luchar de verdad» Tino Padrón — Entrenador-jugador del Santa Cruz Adein Tenerife

La cita, más allá del resultado, trasciende en lo simbólico. Gran parte de la plantilla aurinegra debutará hoy en la Superliga. «Muchos están nerviosos, es normal, pero una vez empiece el partido nos tranquilizaremos y nos divertiremos, que es como tiene que ser», explica Padrón. La consigna, clara: competir sin complejos, disfrutar del momento y empezar a cimentar una permanencia que sería, en sí misma, un éxito mayúsculo.

El entrenador sabe que los primeros meses serán una travesía compleja, marcada por la llegada escalonada de refuerzos y la adaptación a un ritmo competitivo superior. «Pasaremos un mes apuradillo, pero esperamos que vengan los fichajes y a partir de ahí construir el verdadero equipo», explica el técnico, que formó parte del núcleo fundador del club junto a Ana Magali Rodríguez Palmero, actual presidenta.

La nómina de jugadores que componen esta plantilla aurinegra mezcla veteranía y juventud: Benito, Zebensuí, Cristian, Alejandro, Parra, Chichirita, Ramón, Domingo, Jonay y José Manuel, además del refuerzo más destacado –hasta ahora–, el internacional colombiano Federico López Rodríguez. Un conjunto modesto, de medios limitados pero con una fuerte identidad colectiva. Pase lo que pase, la gesta ya está escrita.