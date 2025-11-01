Ni Real Unión ni Tenerife C hallan el gol en La Salud

Reparto de puntos entre Real Unión y Tenerife C en un duelo de máxima intensidad (0-0). El primer tiempo fue igualado, con llegadas en ambos lados. Tras el receso, el filial llevó la iniciativa con balón ante un cuadro santacrucero más directo que tuvo las ocasiones más claras, aunque sin éxito.

La igualdad fue la tónica desde el inicio, con ambos equipos tratando de hacer daño mediante transiciones rápidas al ataque. El primer aviso lo dio Gabri para el filial con un tiro raso desde la frontal atrapado por Yan Carlos; y la réplica la tuvo Andriu al cabecear alto un saque de esquina.

El guion no cambió durante una primera parte con llegadas de peligro en ambos lados del campo, sin éxito en los metros finales. La más clara fue para el Real Unión poco antes del descanso tras un centro desde la izquierda que Nico remató ligeramente desviado en la frontal del área chica.

Al regreso de vestuarios, el C trató de pausar el juego ante un rival que jugó más directo y tuvo las mejores ocasiones. Primero Cacho remató a la madera un centro de Achi desde la derecha, y más tarde Callejo sacó una volea en la frontal que se marchó por muy poco.

En el minuto 81, Edu Niebla sorprendió con un lanzamiento rápido de falta desde el centro del campo que coló en el marco, pero el colegiado anuló la acción. Tras ello, el duelo se abrió en una fase final de ida y vuelta que acabó con dos expulsados en el bando local, sin tiempo para que los blanquiazules aprovecharan la superioridad numérica.