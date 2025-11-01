Test de madurez para el Libby’s en tierras catalanas

Oportunidad para seguir creciendo. El Tenerife Libby’s La Laguna se enfrenta esta tarde, a partir de las 18:15 horas, al DSV CV Sant Cugat en el Pabellón Municipal Valldoreix (Barcelona). Ambas escuadras llegan ia la contienda gualados con seis puntos a este cuarto compromiso de la Liga Iberdrola. El Tenerife Libby’s La Laguna, abonado ya a los tie-break –ha disputado tres de tres–, buscará prolongar su buen inicio de temporada en tierras catalanas. Por su parte, el Sant Cugat intentará rehacerse tras caer a domicilio (3-2) ante el Heidelberg-Volkswagen de Gran Canaria.

El entrenador de la primera plantilla tinerfeña, Guillermo Orduna, hizo hincapié en la resiliencia y la determinación que caracteriza al Tenerife Libby’s La Laguna, especialmente en los momentos más decisivos de cada encuentro. «Todos los quintos sets que hemos disputado nos han servido para fortalecer nuestra capacidad de luchar cada punto», explicó. Además, Orduna destacó el valor de este arranque de campaña, poniendo en relieve el compromiso y la entrega de su equipo: «Valoro mucho este inicio de temporada y estas tres primeras victorias», verbalizó.

No obstante, el experimentado técnico argentino afirmó que el equipo está centrado en trabajar para cerrar los partidos con mayor eficacia y evitar sufrir en los tramos finales. «Tuvimos la oportunidad de hacerlo frente a Alcobendas y Kiele, pero no pudimos concretarlo», explicó. Añadió que «debemos seguir entrenando esta faceta, para sentirnos seguras y cómodas cuando tenemos una ventaja y poder imponer nuestro juego».

Sobre su rival de hoy, el Sant Cugat, que acumula más de un lustro en la Liga Iberdrola, comentó que «hay jugadoras que se mantienen y se conocen muy bien. Sant Cugat hace pocas variantes y se centra en reforzar posiciones concretas. Es un equipo con experiencia». El entrenador blanquiazul añadió que «será un partido muy igualado, que requerirá mucha concentración y esfuerzo». «Debemos presionarles más allá del resultado que tengamos en el set», concluyó el estratega argentino del Tenerife Libby’s La Laguna.

El Cisneros, a desquitarse en Manacor del tropiezo inicial El Cisneros La Laguna arrancó la temporada 25/26 con derrota por 3-0 en el Gran Canaria Arena ante el CV Guaguas. Una semana después, el conjunto tinerfeño vuelve a jugar a domicilio y también en una Isla, aunque esta vez en tierras baleares. Hoy sábado a las 17:00, los pupilos de Miguel Rivera se miden al Conectabaleaar CV Manacor (Polideportivo Miquel Angel Nadal). Si el Cisneros afronta el partido con el objetivo de cosechar su primera victoria del curso, el equipo mallorquín espera sumar su segundo triunfo consecutivo. En la pasada jornada, los pupilos de Alexis González se impusieron por 0-3 al Bus Leader San Roque. Miguel Rivera, entrenador del cuadro lagunero, no esconde que se trata de un «partido complicado», pues «Manacor es un equipo muy intenso y con mucho carácter, especialmente cuando juegan de local». Explicando que el calendario ha tocado de esta manera, el técnico cisnerista comenta que «los chicos han estado trabajando bien esta semana», añadiendo que «estamos enfocados en corregir las cosas que no salieron bien en Gran Canaria».