Pedro Rodríguez anuncia su final en la Lazio y deja abierto su futuro

La historia del fútbol en Canarias no se entiende sin las letras de oro escritas por Pedro Rodríguez Ledesma. El tinerfeño se ha convertido para nuestro país en una leyenda y en el único que se mantiene en el más alto nivel del fútbol tras consagrarse como campeón del mundo con España en 2010. Aunque, esto último, podría cambiar en poco tiempo... con la retirada como una opción más en su futuro.

El tinerfeño, que ya cuenta con 38 años, tiene claro que esta es su última temporada junto a la Lazio. El equipo romano ha sido su casa desde que llegara a las filas de I Biancocelesti, pero a este capítulo de su carrera solo le quedan unos cuantos meses. El extremo, natural de Abades, adelantó el final de su camino en el Olímpico: "Sin duda, este será mi último año en la Lazio".

Pedro Rodríguez celebra un gol con los colores del Lazio. / Efe

Tras salir de la cantera del Fútbol Club Barcelona y vestir la elástica del Chelsea, de la Roma, de la propia Lazio y de la Selección Española, Pedro Rodríguez se ha ganado a pulso poder decidir cuándo y de qué manera quiere terminar su aventura en Italia y en el mundo del fútbol en activo. "Quiero dejar a este equipo donde se merece estar, en Europa, para crear un buen recuerdo", advirtió el atacante, que no ha perdido ni un ápice del gen competitivo que le ha hecho ganar los trofeos más importantes a nivel de clubes y con La Roja.

Más de 800 partidos... ¿y el final de una carrera?

Esta temporada, Pedro ha llegado a la cifra mágica de los 800 partidos como profesional. Tras una temporada en la que terminó con 12 goles y en la que fue uno de los jugadores más decisivos de su equipo, el complicado inicio de la Lazio en la Serie A (12 puntos de 27 posibles) y la falta de números del tinerfeño parecen haber sido uno de los motivos para dar un paso a un lado a final de temporada.

Un verano que será importante en su carrera. Según ha podido saber EL DÍA, el de Abades esperará a que concluya la temporada para analizar sus sensaciones y tomar una decisión: seguir en la élite, bajar un escalón competitivo o colgar las botas y afrontar nuevos proyectos alejado del césped.

Pedro Rodríguez en uno de los campus organizados por su Fundación / @FundacionPedroRodriguez

En esta última vertiente, el atacante lleva años ayudando a cientos de niños con la Fundación Pedro Rodríguez, con sede en Tenerife y que año tras año lleva el deporte y la ilusión a aquellos que lo necesitan. Con el hilo conductor del fútbol y del balón, tanto Pedro como su equipo de trabajo han logrado que pequeños y grandes puedan disfrutar de distintas experiencias.