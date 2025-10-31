La FIFT impulsa la mayor inversión de su historia

La Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT) ha dado un paso decisivo hacia el futuro con dos iniciativas que marcan un antes y un después en la historia del fútbol interinsular: la implantación del Portal del Federado, un sistema pionero de gestión digital, y el lanzamiento del primer plan estratégico de ayudas y subvenciones, que movilizará una inversión histórica de 800.000 euros en la temporada 2025/26.

Ambos proyectos suponen la mayor transformación estructural de la FIFT en más de un siglo, situando al fútbol tinerfeño a la vanguardia de la gestión deportiva en España. El Portal del Federado es un sistema online que revoluciona la tramitación de licencias y la comunicación entre federación y afiliados. “Esta plataforma permite a los federados gestionar su alta de forma telemática, haciendo el proceso más ágil, rápido y accesible”, destaca el presidente de la FIFT, Alejandro Morales Mansito. Los ingresos generados por este sistema se reinvertirán directamente en los federados.

Por primera vez en su historia, la FIFT pone en marcha un plan estratégico integral con ayudas, subvenciones y beneficios exclusivos para clubes, jugadores, entrenadores y árbitros. Morales Mansito lo define como “la mayor inversión económica jamás realizada por la institución, dotado con fondos propios y que mantiene además el incremento del 27% en los ingresos por Derechos Audiovisuales, que alcanzan los 240.000 euros”.

Apoyo total al fútbol base y femenino

El nuevo modelo apuesta por el desarrollo del fútbol base y el crecimiento del fútbol femenino. Entre las medidas destacan la bonificación del 100% de los costes arbitrales en categorías base y Ligas Leyendas, la exención total de licencias y mutualidad para equipos femeninos de base y la entrega gratuita de balones oficiales a todos los clubes. Además, se incrementan los premios económicos en las competiciones: tanto la Copa Heliodoro Rodríguez López como la Copa María José Pérez, que repartirán 21.600 euros y, por primera vez, el fútbol sala contará con dotaciones específicas de hasta 7.000 euros en la Supercopa Futsal Tenerife.

La FIFT también innova con la creación del Club Descuento FIFT, una plataforma digital con ofertas exclusivas en más de 400 empresas, donde los afiliados podrán acumular saldo y destinarlo al pago de futuras temporadas o gastos federativos. Los entrenadores contarán con seguro de responsabilidad civil, entrada gratuita a los partidos y un programa de subvenciones formativas que reembolsará el coste de los cursos oficiales. Los árbitros, por su parte, verán actualizados sus honorarios en varias categorías sin coste adicional para los clubes, y aquellos en situación de desempleo o estudiantes tendrán bonificaciones en la colegiación, fomentando la formación y la continuidad del colectivo.

El plan incluye nuevos servicios administrativos y jurídicos, un área de marketing para captar beneficios y patrocinios, y un refuerzo de las retransmisiones deportivas en el canal de YouTube de la FIFT, para dar mayor proyección al fútbol insular.