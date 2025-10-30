El Mundial de Skyrunning, en La Gomera

La Federación Internacional de Skyrunning (ISF) anunció que La Gomera será la sede del Campeonato del Mundo de Skyrunning. Se celebrará del 18 al 20 de septiembre de 2026 bajo el paraguas de los eventos Gomera Paradise.

Participarán equipos de los cinco continentes. El evento incluirá tres disciplinas –Vertical, Sky y SkyUltra– con 27 medallas y títulos de campeones en juego.

Se trata de la novena edición del Campeonato del Mundo, abierta exclusivamente a selecciones nacionales oficiales, aunque las pruebas también admitirán la participación de atletas externos, con salidas independientes.

Por cuarta vez en España, el campeonato estará avalado por la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada), miembro oficial de la ISF, garantizando los mismos altos estándares organizativos que distinguieron las ediciones previas celebradas en el país. No en vano, FEDME ya organizó este año los Campeonatos de España en La Gomera.

El director de carrera de Gomera Paradise, José Antonio Rodríguez Herrera, expresó su emoción por este hito: «Después de una década de trabajo incansable con el objetivo de compartir con el mundo la Isla que tanto amamos, acoger el Campeonato del Mundo de Skyrunning es un honor, un privilegio y un paso natural en nuestra evolución tras 14 ediciones de Gomera Paradise. Las montañas, los barrancos y la belleza salvaje y mágica de nuestra Isla la convierten en el destino perfecto para el skyrunning. Nos sentimos orgullosos y profundamente agradecidos de recibir a atletas de todo el mundo para que sientan y respiren las maravillas de La Gomera».

El presidente de la ISF y fundador del skyrunning, Marino Giacometti, destacó la relevancia de este regreso a España: «Nos alegra volver a un país con una de las mayores aficiones por el skyrunning y que ha producido a muchos de sus grandes campeones, gracias al trabajo de la FEDME. Visitamos la Isla para presenciar los eventos de este año y reunirnos con el equipo y las autoridades, y estamos convencidos de que estos campeonatos serán un espectáculo inolvidable, atrayendo a los mejores skyrunners del planeta a un terreno tan técnico como espectacular», comentó Giacometti.

En la última edición celebrada en 2024, en Desafío Urbión (España), España, Italia y Japón lideraron la clasificación por países de esta competición, con la participación récord de 310 atletas de 41 naciones. n