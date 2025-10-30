El Echeyde cura sus males con la mayor goleada de su historia

El Santa Cruz Tenerife Echeyde firmó ayer su primera victoria de la temporada y, además, la más abultada de su historia en División de Honor. Un 23-11 ante el CN Catalunya en la Acidalio Lorenzo que pone fin a la crisis de resultados y devuelve la confianza a los de Albert Español, que celebraba su cumpleaños con un auténtico festival de juego y goles. Los chicharreros, con alguna que otra duda tras la derrota en casa ante el Sant Andreu, salieron esta vez decididos a cambiar la dinámica. El arranque fue igualado, con intercambio de golpes y un 4-4 que reflejaba el equilibrio. Tom de Weerd, letal al contragolpe, firmó dos tantos, mientras que Luis Araya se redimió del penalti errado con un misil marca de la casa.

El segundo cuarto fue, directamente, un recital. El Echeyde se desató y ofreció su mejor versión de los últimos tiempos: defensa firme, ataque fluido y un Héctor Martínez inconmensurable bajo palos. Iker González abrió la brecha con un gol en superioridad, Pablo Díaz aumentó desde los cinco metros y Araya se unió a la fiesta con dos golazos, uno de ellos con una vaselina de museo. La ventaja crecía (8-4) ante un Catalunya superado por la intensidad isleña. El parcial de 5-0 dejó el marcador en 9-4 al descanso, y el público de la Acidalio disfrutaba con un equipo transformado y con hambre. En el tercer periodo, lejos de relajarse, los locales siguieron pasando por encima de su rival. Ramírez, González y Díaz aumentaron la renta, mientras De Weerd y Andión castigaban cada despiste rival. Araya, en modo estelar, sumaba más goles hasta alcanzar los cinco en su cuenta particular, y el canterano Sergio Prunell redondeaba el espectáculo con el 17-6 que hacía imposible la remontada.

El último cuarto fue la confirmación de una jornada para la historia. Pese al intento del Catalunya de maquillar el resultado con los tantos de Castaño y Glanznig, el Echeyde no levantó el pie del acelerador. Los chicharreros firmaron otro parcial demoledor con goles de Andión, De Weerd, Espinosa y un Mercado en estado de gracia, que cerró el marcador con un giro espectacular en la boya (23-11). En definitiva, goleada para curar los males y tomar aire antes de un nuevo compromiso clave: duelo en la piscina del CN Rubí el próximo martes (20:30 horas), antes de emprender la aventura europea en la Conference Cup (del 7 al 9 de noviembre en Grecia).